Министр энергетики США Крис Райт заверил, что Соединенные Штаты готовы заместить весь российский газ и все российские нефтепродукты, которые идут в Европу.

Об этом он сказал в интервью Fox News

«В Европе принимают меры по замещению российских энергоносителей. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы. Сегодня Америка готова заместить весь российский газ, идущий в Европу, и все российские нефтепродукты», — отметил Райт.

Он рассказал, что в течение шести дней встречался с европейскими лидерами, уверяя их в том, что Соединенные Штаты могут и готовы удовлетворить энергетические потребности их стран.

«В повестке дня президента Трампа — мир. И чтобы достичь мира, мы должны заставить пути голодать», — подчеркнул Райт.

Комментируя сроки, в которые Европейский Союз намерен полностью отказаться от импорта российского сжиженного природного газа, министр энергетики США указал на необходимость ускорить этот процесс.

«Поскольку газ, который не поступает в Европу и не продается в Европе, не может быть перемещен в другое место, особенно транспортируемый по трубопроводу газ. Это просто упущенные доходы для путина. Это уменьшает его возможность вести войну. Так что да, наша цель — двигаться гораздо быстрее», — резюмировал американский высокопоставленный чиновник.

