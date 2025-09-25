0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США готовы полностью заменить российские газ и нефть для Европы — министр энергетики

Энергетика
9
США готовы полностью заменить российские газ и нефть для Европы — министр энергетики
США готовы полностью заменить российские газ и нефть для Европы — министр энергетики
Министр энергетики США Крис Райт заверил, что Соединенные Штаты готовы заместить весь российский газ и все российские нефтепродукты, которые идут в Европу.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
«В Европе принимают меры по замещению российских энергоносителей. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы. Сегодня Америка готова заместить весь российский газ, идущий в Европу, и все российские нефтепродукты», — отметил Райт.
Он рассказал, что в течение шести дней встречался с европейскими лидерами, уверяя их в том, что Соединенные Штаты могут и готовы удовлетворить энергетические потребности их стран.
Читайте также
«В повестке дня президента Трампа — мир. И чтобы достичь мира, мы должны заставить пути голодать», — подчеркнул Райт.
Комментируя сроки, в которые Европейский Союз намерен полностью отказаться от импорта российского сжиженного природного газа, министр энергетики США указал на необходимость ускорить этот процесс.
«Поскольку газ, который не поступает в Европу и не продается в Европе, не может быть перемещен в другое место, особенно транспортируемый по трубопроводу газ. Это просто упущенные доходы для путина. Это уменьшает его возможность вести войну. Так что да, наша цель — двигаться гораздо быстрее», — резюмировал американский высокопоставленный чиновник.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems