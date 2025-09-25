0 800 307 555
Два экс-руководителя газораспределительной компании разворовали государственный газ более чем на 138 млн грн

Полицейские совместно с СБУ разоблачили двух бывших руководителей частной компании, которые в июне-ноябре 2023 года незаконно отобрали более 6,7 миллиона кубометров газа из государственной газотранспортной системы.
Сумма ущерба — более 138 миллионов гривен.
Ранее о подозрении уже сообщили одному из бывших председателей правления этой компании, действия которого нанесли государству более 251 миллиона гривен ущерба.
Следствием установлено, что после прекращения сотрудничества с государственным поставщиком из-за задолженности за приобретенное сырье чиновники продолжили несанкционированный отбор газа, прикрываясь «исключительными обстоятельствами» и потребностями предприятия.
Во время обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях изъята финансовая документация, телефоны и компьютерная техника с подтверждениями противоправной деятельности. 364−1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
По материалам:
Finance.ua
