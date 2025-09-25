На Запорожской АЭС продолжается блэкаут: в «Энергоатоме» заявили, что оккупанты намеренно не подключают станцию
Второй день подряд оккупированная россией Запорожская атомная электростанция вынуждена работать на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения.
Как сообщили в «Энергоатоме», это создает критическую ситуацию, угрожающую безопасности не только Украины, но и стран Европы.
23 сентября, в результате очередной провокации со стороны российских военных, была повреждена линия электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы.
По информации НЭК «Укрэнерго», на контролируемой Украиной территории эта линия исправна, и никаких технических препятствий для ее использования не существует.
