Тарифы на отопление: что будет с 1 октября 2025 года

В Украине скоро начнется отопительный сезон. Центральное отопление подают в батареи с понижением среднесуточной температуры до +8°.

Обычно такой период наступает в середине октября. В детсады, школы и больницы тепло дают еще раньше.

Сколько стоит отопление в Украине в 2025 году в октябре

По закону на протяжении всего военного положения и еще 6 месяцев после его окончания у нас действует мораторий на повышение коммунальных тарифов. В их число входят газ и отопление. Поэтому цены на тепло повышать не планируют. Растущие расходы правительство надеется компенсировать с помощью соглашений с Европой.

до 30 апреля 2026 года и составит 7,96 гривен за кубометр. Отсутствие плана по повышению тарифа на газ подтверждает Нафтогаз.

Тариф на отопление в каждом регионе рассчитывается по-разному. Конкретные показатели для каждой области опубликовал Минфин . На сайте также указано, какой тариф за отопление в Киеве действует до конца войны — это 1654 гривны за гигакалорию.

Что касается электроотопления, то его потребители получат льготный тариф, если тратят энергию экономно. Об этом говорится в Телеграм-канале Дениса Шмыгаля.

Если семья потребляет в месяц до 2 тысяч кВт/ч на электроотопительных установках, то заплатит по цене 2,64 грн. Те, кто превышает лимит, за потребленное сверх нормы электричество заплатят по цене 4,32 гривен.

