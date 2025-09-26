0 800 307 555
ру
Тарифы на отопление: что будет с 1 октября 2025 года

Энергетика
44
В Украине скоро начнется отопительный сезон. Центральное отопление подают в батареи с понижением среднесуточной температуры до +8°.
Обычно такой период наступает в середине октября. В детсады, школы и больницы тепло дают еще раньше.
Сколько стоит отопление в Украине в 2025 году в октябре
По закону на протяжении всего военного положения и еще 6 месяцев после его окончания у нас действует мораторий на повышение коммунальных тарифов. В их число входят газ и отопление. Поэтому цены на тепло повышать не планируют. Растущие расходы правительство надеется компенсировать с помощью соглашений с Европой.
Отсутствие плана по повышению тарифа на газ подтверждает Нафтогаз. Цена останется неизменной по меньшей мере до 30 апреля 2026 года и составит 7,96 гривен за кубометр.
Тариф на отопление в каждом регионе рассчитывается по-разному. Конкретные показатели для каждой области опубликовал Минфин. На сайте также указано, какой тариф за отопление в Киеве действует до конца войны — это 1654 гривны за гигакалорию.
Что касается электроотопления, то его потребители получат льготный тариф, если тратят энергию экономно. Об этом говорится в Телеграм-канале Дениса Шмыгаля.
Если семья потребляет в месяц до 2 тысяч кВт/ч на электроотопительных установках, то заплатит по цене 2,64 грн. Те, кто превышает лимит, за потребленное сверх нормы электричество заплатят по цене 4,32 гривен.
По материалам:
УНІАН
Тарифы
