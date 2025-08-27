В сентябре возрастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В сентябре возрастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей

Энергетика
76
В сентябре возрастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей
В сентябре возрастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей
НКРЭКУ приняла решение поднять тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей. Для населения цены на электроэнергию остаются прежними.
Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.
В среднем, тарифы вырастут на 14% для первого класса напряжения и на 23% для второго класса напряжения.
Наибольшее повышение может затронуть потребителей:
  • «Ровнооблэнерго»;
  • «Кировоградоблэнерго»;
  • «Хмельницкоблэнерго».
Наименьшее повышение может затронуть клиентов:
  • «Черниговоблэнерго»;
  • «Черкассыоблэнерго»;
  • «Львовоблэнерго».
Цель решения — рассчитаться с долгами перед «Укрэнерго», подготовить энергосистему к зиме и создать аварийные запасы оборудования на случай обстрелов.
Отдельно в октябре планируется пересмотреть тарифы для прифронтовых областей: Запорожье, Николаев, Сумы, Харьков, а также для компании ПЭЭС ЦЭК.
Сейчас потребители платят облэнерго по двум классам напряжения:
  • первый — если линия свыше 27,5 кВ или потребление свыше 150 000 МВт-ч в месяц;
  • второй — если линия менее 27,5 кВ.
Напомним, к началу лета 2025 года долг украинских бытовых потребителей за тепло и горячую воду составил 33,9 млрд грн. Это на 2,2 млрд грн, или 6,9% больше, чем в прошлом году. На Харьковщину, Киев и Днепропетровщину приходится 60,6% от всей задолженности.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
По материалам:
Економічна Правда
Тарифы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems