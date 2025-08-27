В сентябре возрастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей — Finance.ua

В сентябре возрастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей
НКРЭКУ приняла решение поднять тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей. Для населения цены на электроэнергию остаются прежними.
Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.
В среднем, тарифы вырастут на 14% для первого класса напряжения и на 23% для второго класса напряжения.
Наибольшее повышение может затронуть потребителей:
- «Ровнооблэнерго»;
- «Кировоградоблэнерго»;
- «Хмельницкоблэнерго».
Наименьшее повышение может затронуть клиентов:
- «Черниговоблэнерго»;
- «Черкассыоблэнерго»;
- «Львовоблэнерго».
Цель решения — рассчитаться с долгами перед «Укрэнерго», подготовить энергосистему к зиме и создать аварийные запасы оборудования на случай обстрелов.
Отдельно в октябре планируется пересмотреть тарифы для прифронтовых областей: Запорожье, Николаев, Сумы, Харьков, а также для компании ПЭЭС ЦЭК.
Сейчас потребители платят облэнерго по двум классам напряжения:
- первый — если линия свыше 27,5 кВ или потребление свыше 150 000 МВт-ч в месяц;
- второй — если линия менее 27,5 кВ.
Напомним, к началу лета 2025 года долг украинских бытовых потребителей за тепло и горячую воду составил 33,9 млрд грн. Это на 2,2 млрд грн, или 6,9% больше, чем в прошлом году. На Харьковщину, Киев и Днепропетровщину приходится 60,6% от всей задолженности.
