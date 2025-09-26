0 800 307 555
ру
OpenAI запускает новую функцию в ChatGPT — персонализированные отчеты Pulse

Технологии&Авто
26
OpenAI запускает новую функцию в ChatGPT под названием Pulse, которая генерирует персональные отчеты для пользователей во время сна.
Об этом пишет TechCrunch.
Функция создана для того, чтобы поощрить пользователей проверять ChatGPT утром — так же, как они обычно проверяют социальные сети или новостные приложения.
Когда и для кого

Pulse станет доступным для подписчиков тарифного плана Pro стоимостью $200 в месяц, где он будет отображаться как новая вкладка в приложении ChatGPT.
OpenAI планирует запустить Pulse для всех пользователей в будущем, а подписчики плана Plus получат доступ позже после оптимизации продукта.

Что предлагает Pulse

Отчеты Pulse могут включать:
  • обновление новостей на определенную тему, например новости конкретной спортивной команды;
  • персонализированные краткие обзоры, основанные на пользовательском контексте;
  • практические советы и рекомендации, например, маршруты путешествий или подбор подарков.
В демонстрации для TechCrunch руководитель продукта OpenAI Адам Фрай показал несколько примеров:
  • обзор новостей о британской футбольной команде «Арсенал»;
  • предложения костюмов на Хэллоуин для его жены и детей;
  • маршрут путешествия для малышей во время семейной поездки в Седону, штат Аризона.
Каждый отчет отображается как «карточка» с изображениями и текстом, созданным искусственным интеллектом. Пользователи могут нажать на каждый из них, чтобы получить полный отчет, а затем попросить ChatGPT относительно его содержимого.
Pulse автоматически генерирует некоторые отчеты, но пользователи также могут запрашивать у Pulse новые автоматизированные отчеты или предоставлять отзывы о существующих отчетах.
Pulse совместим с коннекторами ChatGPT, поэтому пользователи могут подключать такие приложения, как Календарь Google и Gmail. После настройки Pulse в течение ночи будет анализировать вашу электронную почту, чтобы обнаруживать важнейшие сообщения утром, или получить доступ к вашему календарю, чтобы создать повестку дня будущих событий.

Зачем это

Pulse является частью более широкой динамики в потребительских продуктах OpenAI, разрабатываемых в последнее время для взаимодействия с пользователем, а не только для ответа на вопросы.
Другие подобные функции, как ChatGPT Agent или Codex, созданы, чтобы сделать ChatGPT скорее помощником, чем чат-ботом. С Pulse компания стремится, чтобы ChatGPT стал более проактивным и полезным в повседневной жизни.
«Мы создаем искусственный интеллект, который позволит получить уровень поддержки, доступный ранее только самым богатым, и со временем сделать его доступным всем. ChatGPT Pulse — это первый шаг в этом направлении, сейчас для пользователей Pro, а вскоре — для всех», — написала новый генеральный директор OpenAI по вопросам приложений Фиджи Симо.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что некоторые новые «вычислительно-интенсивные» продукты ChatGPT будут доступны только в самом дорогом плане подписки, как и Pulse. Компания отмечала, что ее серверные мощности ограничены, и активно строит новые центры обработки данных со своими партнерами, такими как Oracle и SoftBank, чтобы увеличить возможности ChatGPT.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
