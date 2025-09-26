В Британии введут цифровые удостоверения для борьбы с нелегальной работой Сегодня 17:17 — Личные финансы

В Британии введут цифровые удостоверения для борьбы с нелегальной работой

Правительство Великобритании планирует ввести обязательные цифровые удостоверения личности для граждан и резидентов, которые устраиваются на новую работу.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что это решение «усложнит возможность работать нелегально в стране и сделает границы более безопасными», пишет Reuters.

По данным правительства, удостоверение будет храниться в мобильном телефоне гражданина и станет обязательной частью проверок при трудоустройстве. Планируется, что система заработает до завершения работы парламента в 2029 году.

Впоследствии цифровые ID также могут использоваться для доступа к другим государственным услугам, в частности, уходу за детьми, социальным выплатам или налоговым записям.

Опросы показывают, что вопрос миграции — среди главных для британских избирателей. На правительство оказывают давление из-за попыток мигрантов незаконно пересечь Ла-Манш на малых лодках из Франции.

В то же время в партии «Реформы Великобритании», которую возглавляет Найджел Фарадж, считают, что цифровые ID не остановят нелегальное трудоустройство, ведь оно часто основывается на оплате наличными.

«Смешно, что те, кто уже нарушает иммиграционное законодательство, вдруг начнут его соблюдать, или что цифровые удостоверения личности хоть как-то повлияют на нелегальную работу, которая процветает благодаря наличным платежам. Это лишь еще больше ограничит свободу законопослушных британцев», — заявил Найджела Фараджаов.

В 2000-х годах Лейбористская партия под руководством Тони Блэра уже пыталась ввести карточки личности, но следующий премьер Гордон Браун отказался от идеи из-за критики по поводу ограничения гражданских свобод.

