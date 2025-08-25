Украинские беженцы в Британии остаются без жилья: почему так — The Guardian Сегодня 18:00

Более 300 миллионов фунтов стерлингов, выделенных английским советам для помощи украинским беженцам в поиске жилья, не было потрачено.

Запросы о свободе информации, отправленные в 150 советов Англии, которые были переданы газете Guardian, обнаружили, что 327 миллионов фунтов стерлингов — примерно треть бюджета в 1 миллиард фунтов стерлингов — все еще остаются на банковских счетах советов.

Большинство средств, израсходованных советами, были использованы для оплаты труда персонала и партнерских организаций. Только 22 миллиона фунтов стерлингов было потрачено на временное жилье для украинцев и 15 миллионов фунтов стерлингов — на помощь им в арендованном частном жилье.

Многие украинцы испытывают трудности с поиском жилья в частном арендном секторе из-за необходимости внесения залога, с чем могут помочь местные советы, но, по словам некоторых украинцев, на практике это может быть медленным, бюрократическим и труднодоступным. Поиск гаранта в Великобритании также может быть сложным, а тем, кто не говорит по-английски, трудно вести переговоры с арендодателями.

Исследование Британского Красного Креста, проведенное в начале этого года, показало, что украинские беженцы более чем вдвое чаще, чем британцы, сталкиваются с бездомностью.

Используя данные из всей Британии, исследование Красного Креста подсчитало, что в этом году более 6400 украинских семей столкнутся с определенной формой бездомности.

Самая распространенная проблема — невозможность арендовать жилье у частников, и люди часто не знают никого в Великобритании, кто мог бы выступить гарантом, поэтому для решения этой проблемы им приходится полагаться на местный совет.

Выводы

Исследование показывает, что многие советы имеют значительный объем средств, но помогли очень малому числу людей с арендой жилья, тогда как другие продемонстрировали проактивный подход, ориентированный на возможности, и помогли значительно большему числу людей.

Соломия Баранец, украинская беженка и стажер-юрист, которая руководит проектом «Интеграция занятости в Украине», чтобы помочь людям найти работу, рассказала, что ей было трудно найти жилье для себя и своей семьи, и она пытается помочь другим, кто оказался в такой же ситуации.

«Статус украинцев здесь нестабильный. У меня двое детей и мать-инвалид. Я связалась с более чем 50 арендодателями. Они были очень вежливыми, но так и не ответили. Городской совет мне не помог. Мне пришлось помогать себе самой». говорит она

Стан Бенеш, директор «Опоры», организации, поддерживающей украинцев в восстановлении их жизни, сказал: «Качество поддержки местных советов для украинцев часто является лотереей почтовых индексов. С момента начала действия визовых схем для Украины советы имели значительную свободу действий относительно того, как использовать выделенные правительством средства и дополнять ли их из собственных бюджетов».

Хотя некоторые украинцы все еще получают высокий уровень поддержки, многие люди сталкиваются с трудностями. Эти барьеры еще больше усугубляются травмой войны и принудительного переселения.

