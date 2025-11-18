Дело «Мидас»: НАПК проверит более 4000 документов в рамках служебного расследования Сегодня 09:43

За две недели мая 2025 года из НАПК «вышло наружу» более четырех тысяч исходных документов, которые агентство подвергнет детальному анализу в рамках служебного расследования вероятного получения неправомерной выгоды НАПК, о чем говорилось на опубликованных записях по делу «Мидас».

Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности, посвященной результатам операции «Мидас», передает Укринформ.

«Прежде всего подчеркиваю, что-то, что НАПК упоминается в видео в таком контексте, абсолютно недопустимо для меня как руководителя органа и институции в целом, которая должна быть образцом. В день обнародования видео по моей инициативе была начата служебная проверка. Одновременно с этим НАПК направило запрос в НАБУ для получения информации. Подразделение внутреннего контроля определило направления деятельности с наивысшими рисками, в пределах которых теоретически могла быть выдана так называемая „справка“. Кроме того, за две недели мая 2025 года, то есть на дату переговоров, зафиксированных на видео, из НАПК „вышло наружу“ 4358 исходных документов, подлежащих детальному анализу. Мы с НАБУ в рабочей коммуникации и ожидаем информации для более подробной проверки», — сказал он.

Со своей стороны руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Абакумов заявил, что НАБУ располагает документами, подтверждающими утечку информации о сотрудниках ведомства. По его словам, разоблаченная преступная организация собирала на профессиональной основе документы по детективам, которые расследовали это производство. Детектив отметил, что сведения содержат следы использования разных баз данных.

«Мы также видим справки, которые точно созданы правоохранителями… Мы понимаем, как такой аналитический материал. Мы видим почерк сотрудников правоохранительных органов. Со временем, я уверен, что мы установим, кто это сделал», — добавил Абакумов.

Напомним, 10 ноября НАБУ заявило о спецоперации по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Следствие установило, что участники преступной организации выстроили масштабную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности НАЭК «Энергоатом».

11 ноября правоохранители в рамках расследования дела о коррупции в энергетике задержали пятерых, а о подозрении уведомлены семь лиц. В частности, бизнесмен — руководитель преступной организации, бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности НАЭК «Энергоатом», а также четыре лица — работники бэкофиса по легализации средств.

Укрінформ

