0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВАКС конфисковал активы подсанкционного российского бизнесмена

10
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины и применила к активам российского бизнесмена санкцию, предусмотренную п. 1−1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях».
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Какие активы переходят в доход государства

В доход государства взыскано:
  • 18,7896% стоимости акций АО «Кировоградское рудоуправление» в количестве 153 575 штук номинальной стоимостью 7 678 грн 75 коп. Акции принадлежат ООО «Трест», а указанное лицо может совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
  • 24,4696% акций АО «Кировоградское рудоуправление» в количестве 20 000 штук номинальной стоимостью 10 000 грн. Акции принадлежат компании «Груп семь юниверсал лимитед», а указанное лицо может совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
  • 9,0053% акций АО «Кировоградское рудоуправление» в количестве 77 650 штук номинальной стоимостью 2 882 грн 50 коп. Акции принадлежат ООО «Агентство ценных бумаг», а указанное лицо может совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.
Апелляционную жалобу на решение суда участник дела или его представитель могут подать в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней с момента оглашения решения.
Читайте также
Напомним, в октябре коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к бывшей народной артистке Украины (лишена звания в 2015 году), и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях». Тогда ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице:
  • транспортное средство BMW;
  • устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия;
  • имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Навсегда», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems