ВАКС конфисковал активы подсанкционного российского бизнесмена Сегодня 12:20

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины и применила к активам российского бизнесмена санкцию, предусмотренную п. 1−1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях».

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Какие активы переходят в доход государства

В доход государства взыскано:

18,7896% стоимости акций АО «Кировоградское рудоуправление» в количестве 153 575 штук номинальной стоимостью 7 678 грн 75 коп. Акции принадлежат ООО «Трест», а указанное лицо может совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

24,4696% акций АО «Кировоградское рудоуправление» в количестве 20 000 штук номинальной стоимостью 10 000 грн. Акции принадлежат компании «Груп семь юниверсал лимитед», а указанное лицо может совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

9,0053% акций АО «Кировоградское рудоуправление» в количестве 77 650 штук номинальной стоимостью 2 882 грн 50 коп. Акции принадлежат ООО «Агентство ценных бумаг», а указанное лицо может совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.

Апелляционную жалобу на решение суда участник дела или его представитель могут подать в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней с момента оглашения решения.

Напомним, в октябре коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к бывшей народной артистке Украины (лишена звания в 2015 году), и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях». Тогда ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице:

транспортное средство BMW;

устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия;

имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Навсегда», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).

