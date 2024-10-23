ВАКС конфіскував майно у екснародної артистки України — Finance.ua

ВАКС конфіскував майно у екснародної артистки України Вчора 19:28 — Казна та Політика

ВАКС конфіскував майно у екснародної артистки України

У вівторок, 22 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до колишньої народної артистки України (позбавлена звання у 2015 році), та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції».

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

ВАКС ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні співачці:

транспортний засіб BMW;

пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;

майнові права на музику та слова до 9 творів («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).

Також стягнуто активи щодо яких вона може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:

7 земельних ділянок, розташованих у Київській області, загальною площею 9, 3095 га;

житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м.;

домоволодіння загальною площею 101 кв.м.;

транспортний засіб BMW Х5;

три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.

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