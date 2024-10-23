ВАКС конфіскував майно у екснародної артистки України — Finance.ua

ВАКС конфіскував майно у екснародної артистки України
У вівторок, 22 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до колишньої народної артистки України (позбавлена звання у 2015 році), та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції».
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
ВАКС ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні співачці:
- транспортний засіб BMW;
- пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;
- майнові права на музику та слова до 9 творів («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).
Також стягнуто активи щодо яких вона може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:
- 7 земельних ділянок, розташованих у Київській області, загальною площею 9, 3095 га;
- житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м.;
- домоволодіння загальною площею 101 кв.м.;
- транспортний засіб BMW Х5;
- три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.
Поділитися новиною