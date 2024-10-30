ВАКС конфисковал активы подсанкционных российских предпринимателей — Finance.ua

ВАКС конфисковал активы подсанкционных российских предпринимателей Сегодня 06:36 — Казна и Политика

Высший антикоррупционный суд конфисковал ряд активов двух российских предпринимателей.

Соответствующее решение ВАКС принял 29 октября, частично удовлетворив иск Минюста, информирует пресс-служба министерства.

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«29 октября коллегия судей ВАКС частично удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к двум лицам и Акционерному обществу „ГРУППА ГМС“ и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины „О санкциях“. Антикорсуд принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие вышеуказанным лицам и обществу, а также взыскать активы, в отношении которых они могут прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения», — информирует суд.

В частности, суд взыскал в доход государства корпоративные права украинских предприятий:

АО «Сумской завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» (90,6065%);

АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (83,9112%);

АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение — Инжиниринг» (100%);

ООО «Кусум Фарм» (50%) и другие.

Также, судом взыскана в доход государства квартира в Сумах, гладкоствольное ружье и т. д.

Слово і Діло По материалам:

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