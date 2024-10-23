ВАКС конфисковал имущество у экс-народной артистки Украины — Finance.ua

ВАКС конфисковал имущество у экс-народной артистки Украины Сегодня 19:28 — Казна и Политика

ВАКС конфисковал имущество у экс-народной артистки Украины

Во вторник, 22 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к бывшей народной артистке Украины (лишена звания в 2015 году), и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях».

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице:

транспортное средство BMW;

устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия;

имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям («Обниму тебя», «Любит, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).

Также взысканы активы, относительно которых она может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения:

7 земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9, 3095 га;

жилой дом общей площадью 442,8 кв. м.;

домовладение общей площадью 101 кв.м.;

транспортное средство BMW Х5;

три устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия и охотничьего гладкоствольного оружия.

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