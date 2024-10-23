ВАКС конфисковал имущество у экс-народной артистки Украины — Finance.ua

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ВАКС конфисковал имущество у экс-народной артистки Украины

Казна и Политика
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ВАКС конфисковал имущество у экс-народной артистки Украины
ВАКС конфисковал имущество у экс-народной артистки Украины
Во вторник, 22 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к бывшей народной артистке Украины (лишена звания в 2015 году), и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях».
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице:
  • транспортное средство BMW;
  • устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия;
  • имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям («Обниму тебя», «Любит, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).
Также взысканы активы, относительно которых она может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения:
  • 7 земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9, 3095 га;
  • жилой дом общей площадью 442,8 кв. м.;
  • домовладение общей площадью 101 кв.м.;
  • транспортное средство BMW Х5;
  • три устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия и охотничьего гладкоствольного оружия.
По материалам:
Finance.ua
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