Британия ввела новые санкции против рф: что затронет — Finance.ua

Британия ввела новые санкции против рф: что затронет Сегодня 15:10

Британия ввела новые санкции против рф: что затронет

Великобритания объявила о введении новых санкций против россии из-за войны в Украине. Об этом сообщает news.sky

В сообщении, опубликованном на правительственном веб-сайте, говорится, что последние санкции касаются 4 физических лиц, 6 организаций и 20 судов, включая нефтяные танкеры, компании, связанные с морским транспортом, и поставщиков товаров в россию, в том числе электроники.

Великобритания уже ввела санкции против более 2300 физических, юридических лиц и судов в рамках санкций против россии с момента вторжения в Украину в 2022 году.

Ожидается, что в своей речи позже сегодня сэр Кир Стармер заявит, что он хочет «сократить доходы россии от продажи энергоносителей и уменьшить средства, которые она может вложить в свою незаконную войну», пишет издание.

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