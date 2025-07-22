Британия хочет продать конфискованные BTC на $7 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британия хочет продать конфискованные BTC на $7 млрд

Технологии&Авто
6
Британия хочет продать конфискованные BTC на $7 млрд
Британия хочет продать конфискованные BTC на $7 млрд
Министерство внутренних дел Великобритании в сотрудничестве с полицией готовится продать конфискованные цифровые активы по меньшей мере на $7 млрд.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Речь идет в частности о 61 тыс. BTC, изъятых в рамках расследования китайской финансовой пирамиды. Несмотря на обращение пострадавших с требованием вернуть средства, Королевская прокуратура обратилась в суд с просьбой передать активы в бюджет.
Параллельно правительство объявило тендер на создание централизованной службы для хранения и реализации изъятых криптовалют. Ожидаемая стоимость контракта — до $53,7 млн, срок действия — не менее четырех лет. В то же время, по данным The Telegraph, на момент публикации не поступило ни одного приемлемого предложения.
Еще одной проблемой остается затянутая процедура конфискации. Как отмечено в тендерной документации, в среднем между арестом активов и разрешением на их продажу проходит до одного года, а по сложным делам — до трех-четырех лет.
Напомним, с 1 января 2026 года Налоговая служба Великобритании потребует раскрытия информации о владельцах криптовалют для целей налогообложения.
По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems