Британия хочет продать конфискованные BTC на $7 млрд — Finance.ua

Британия хочет продать конфискованные BTC на $7 млрд Сегодня 02:53 — Технологии&Авто

Британия хочет продать конфискованные BTC на $7 млрд

Министерство внутренних дел Великобритании в сотрудничестве с полицией готовится продать конфискованные цифровые активы по меньшей мере на $7 млрд.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

изъятых в рамках расследования китайской финансовой пирамиды. Несмотря на обращение пострадавших с требованием вернуть средства, Королевская прокуратура обратилась в суд с просьбой передать активы в бюджет. Речь идет в частности о 61 тыс. BTC . Несмотря на обращение пострадавших с требованием вернуть средства, Королевская прокуратура обратилась в суд с просьбой передать активы в бюджет.

Параллельно правительство объявило тендер на создание централизованной службы для хранения и реализации изъятых криптовалют. Ожидаемая стоимость контракта — до $53,7 млн, срок действия — не менее четырех лет. В то же время, по данным The Telegraph, на момент публикации не поступило ни одного приемлемого предложения.

Еще одной проблемой остается затянутая процедура конфискации. Как отмечено в тендерной документации, в среднем между арестом активов и разрешением на их продажу проходит до одного года, а по сложным делам — до трех-четырех лет.

Напомним, с 1 января 2026 года Налоговая служба Великобритании потребует раскрытия информации о владельцах криптовалют для целей налогообложения.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.