Программы обучения в Европе: что предлагают Великобритания и Германия — Finance.ua

Программы обучения в Европе: что предлагают Великобритания и Германия
После начала полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены искать убежища в странах Европы. Большинство из них — это женщины и дети, подростки и молодежь, которые не только адаптируются к новой жизни, но и стремятся продолжать обучение и получить образование. Европейские страны отреагировали на эту ситуацию многочисленными стипендиальными программами, помогающими украинским школьникам и студентам получить качественное образование и материальную поддержку.
Какие именно образовательные возможности открываются для украинцев в европейских странах, Finance.ua рассказывает в статье Стипендиальные программы обучения в Европе: возможности для детей и молодежи из Украины.
В этом материале сосредоточимся на программах Великобритании и Германии.
Великобритания
Великобритания известна своими престижными стипендиальными программами, открытыми для студентов со всего мира, в частности для украинских студентов сегодня доступны государственные и университетские стипендии.
К государственным относятся такие престижные программы, как Chevening и Commonwealth, финансируемые правительством Великобритании и открытые для иностранных студентов, в том числе и для украинцев. Программа Chevening, например, позволяет получить магистерское образование в любом университете страны с полным финансированием: оно покрывает стоимость обучения, проживания, перелет, визу, а также предоставляет ежемесячную стипендию, размер которой зависит от региона обучения и в среднем составляет от 1200 до 1500 фунтов стерлингов в месяц.
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Кроме того, стипендиаты получают дополнительные гранты на путешествия и участие в специальных мероприятиях, что позволяет не только учиться, но и активно приобщаться к профессиональному сообществу и культурной жизни страны.
Университетские стипендии также широко представлены: например, University of Bristol предлагает стипендии в размере 10 тысяч. фунтов для бакалавров и 20 тыс. фунтов для магистров, а University of Sussex предоставляет скидки до 50% от стоимости обучения. Такие программы рассчитаны на академически успешных студентов и часто учитывают социальные или лидерские качества соискателей.
Особенностью для украинцев является то, что для тех, кто имеет право на проживание в Великобритании по специальным гуманитарным программам, действуют «внутренние» тарифы на обучение, то есть они могут учиться по значительно более низкой стоимости, чем иностранцы. Это существенно расширяет возможности получения образования в ведущих британских университетах даже для тех, кто не получил стипендию, но имеет право на льготные условия поступления и обучения.
Германия
Германия традиционно является одной из самых привлекательных стран для обучения благодаря высокому уровню образования и мощной системе стипендий. Самой известной организацией, поддерживающей иностранных студентов, является DAAD (Немецкая служба академических обменов).
Для украинцев открыты как общие, так и специальные стипендии, охватывающие бакалавриат, магистратуру, аспирантуру и научные стажировки.
Размер стипендии для студентов обычно составляет от 850 до 1200 евро в месяц в зависимости от программы и уровня обучения. Стипендии часто покрывают не только расходы на обучение, но и проживание, медицинское страхование и другие необходимые расходы. Для детей-беженцев действуют отдельные программы поддержки, включая языковые курсы и интеграционные мероприятия.
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