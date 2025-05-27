Великобритания хочет заменить сотни тысяч мигрантов местными специалистами — Finance.ua
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Великобритания хочет заменить сотни тысяч мигрантов местными специалистами

Мир
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Великобритания хочет заменить сотни тысяч мигрантов местными специалистами
Великобритания хочет заменить сотни тысяч мигрантов местными специалистами
Правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера объявило о намерении ограничить уровень миграции в страну, в то же время пытаясь не допустить обострения кадрового кризиса в критически важных отраслях.
Об этом сообщает Bloomberg.
Планируется подготовка более 120 тысяч специалистов в сфере строительства, инженерии и ухода, пытаясь сдержать миграцию, не усиливая при этом нехватку квалифицированных кадров.
Министр образования Бриджит Филлипсон заявила, что правительство стремится обеспечить британцам больше возможностей для трудоустройства.
«Мы серьезно относимся к своей ответственности и предоставляем больше возможностей для трудоустройства», — заявила Филлипсон.
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Политика ограничения миграции, включая ужесточение требований к знанию английского языка и усложнение долгосрочного пребывания мигрантов, проводится на фоне восходящего давления со стороны антимигрантской партии «Реформа» во главе с Найджелом Фараджем. Бизнес-сообщество призывает правительство к взвешенному балансу между контролем миграции и экономической целесообразностью.
Напомним, ранее правительство Великобритании объявило об изменениях в иммиграционной политике, призванных снизить уровень чистой миграции. Ключевые нововведения предусматривают повышение языковых требований для мигрантов, усложнение процедуры получения вида на постоянное жительство и ограничение иностранного найма в секторе ухода. Детальнее об этом рассказали здесь.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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