«еАкциз»: когда заработает система и что это значит для бизнеса

В ноябре 2025 года бизнес сможет протестировать полный функционал системы «еАкциз». Это новая цифровая платформа для контроля оборота алкоголя и табака.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, команда Минцифры разработала сложную ІТ-систему, которая по уровню технологичности втрое превышает аналоги в странах ЕС.
Где на это взяли деньги? Все работы профинансировали международные доноры без привлечения средств государственного бюджета.

Что изменится для бизнеса

  • С марта 2025 года компаниям постепенно открывали часть функционала для тестирования.
  • Уже с ноября доступным станет весь функционал «еАкциза».
  • А с января 2026-го появятся офлайн-приложения для работы с системой.
Бизнес получит 10 месяцев тестового периода, чтобы подготовиться к полному переходу. За это время компании смогут отработать новые бизнес-процессы и избежать риска при запуске.
Минцифры и представители отраслей договорились обратиться в парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике с предложением продлить тестирование до 1 ноября 2026 года. По словам Фёдорова, такое решение позволит сделать переход более безопасным и удобным для рынка.
Для чего это

Запуск «еАкциза» станет очередным шагом в борьбе с коррупцией и нелегальными схемами.
«Мы уже доказали эффективность цифровизации как инструмента борьбы с коррупцией. За 5 лет цифровые услуги сэкономили украинцам и государству 184 млрд грн», — написал Фёдоров.
Ожидается, что внедрение «еАкциза» поможет увеличить налоговые поступления и сделать рынок более прозрачным.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБизнесНалоги
Место для вашей рекламы
