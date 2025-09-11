«еАкциз»: когда заработает система и что это значит для бизнеса Сегодня 12:03

«еАкциз»: когда заработает система и что это значит для бизнеса

В ноябре 2025 года бизнес сможет протестировать полный функционал системы «еАкциз». Это новая цифровая платформа для контроля оборота алкоголя и табака.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, команда Минцифры разработала сложную ІТ-систему, которая по уровню технологичности втрое превышает аналоги в странах ЕС.

Где на это взяли деньги? Все работы профинансировали международные доноры без привлечения средств государственного бюджета.

Что изменится для бизнеса

С марта 2025 года компаниям постепенно открывали часть функционала для тестирования.

Уже с ноября доступным станет весь функционал «еАкциза».

А с января 2026-го появятся офлайн-приложения для работы с системой.

Бизнес получит 10 месяцев тестового периода, чтобы подготовиться к полному переходу. За это время компании смогут отработать новые бизнес-процессы и избежать риска при запуске.

Минцифры и представители отраслей договорились обратиться в парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике с предложением продлить тестирование до 1 ноября 2026 года. По словам Фёдорова, такое решение позволит сделать переход более безопасным и удобным для рынка.

Для чего это

Запуск «еАкциза» станет очередным шагом в борьбе с коррупцией и нелегальными схемами.

«Мы уже доказали эффективность цифровизации как инструмента борьбы с коррупцией. За 5 лет цифровые услуги сэкономили украинцам и государству 184 млрд грн», — написал Фёдоров.

Ожидается, что внедрение «еАкциза» поможет увеличить налоговые поступления и сделать рынок более прозрачным.

