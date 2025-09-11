«еАкциз»: когда заработает система и что это значит для бизнеса
В ноябре 2025 года бизнес сможет протестировать полный функционал системы «еАкциз». Это новая цифровая платформа для контроля оборота алкоголя и табака.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, команда Минцифры разработала сложную ІТ-систему, которая по уровню технологичности втрое превышает аналоги в странах ЕС.
Где на это взяли деньги? Все работы профинансировали международные доноры без привлечения средств государственного бюджета.
Что изменится для бизнеса
- С марта 2025 года компаниям постепенно открывали часть функционала для тестирования.
- Уже с ноября доступным станет весь функционал «еАкциза».
- А с января 2026-го появятся офлайн-приложения для работы с системой.
Бизнес получит 10 месяцев тестового периода, чтобы подготовиться к полному переходу. За это время компании смогут отработать новые бизнес-процессы и избежать риска при запуске.
Минцифры и представители отраслей договорились обратиться в парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике с предложением продлить тестирование до 1 ноября 2026 года. По словам Фёдорова, такое решение позволит сделать переход более безопасным и удобным для рынка.
Для чего это
Запуск «еАкциза» станет очередным шагом в борьбе с коррупцией и нелегальными схемами.
«Мы уже доказали эффективность цифровизации как инструмента борьбы с коррупцией. За 5 лет цифровые услуги сэкономили украинцам и государству 184 млрд грн», — написал Фёдоров.
Ожидается, что внедрение «еАкциза» поможет увеличить налоговые поступления и сделать рынок более прозрачным.
