Бизнес просит отсрочить запуск «эАкциза» по меньшей мере на 10 месяцев
Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), представляющие табачную, алкогольную и розничную торговлю, призвали правительство и Верховную Раду отложить введение электронной акцизной марки.
Об этом говорится в сообщении ЕБА.

Что известно

Законом № 3173-IX предусмотрен запуск электронной системы обращения подакцизных товаров с 1 января 2026 года. В то же время бизнес отмечает, что ее функционал до сих пор не готов к полноценной работе, а программное обеспечение разрабатывается с опозданием.
Согласно плану Минцифры, тестирование системы должно начаться только в ноябре 2025 года, в то время как по закону предусмотрено 10 месяцев испытаний. Таким образом, у компаний фактически остается всего два месяца на подготовку.

Почему это проблема

Бизнес предупреждает, что без достаточного времени для тестирования возникнут риски:
  • остановка работы легальных производителей, импортеров и ритейла с 1 января 2026 года;
  • значительные потери госбюджета из-за недопоступления акцизов и налогов;
  • рост теневого рынка алкоголя и табака;
  • дефицит легальной продукции на полках магазинов

Позиция бизнеса

В ЕБА подчеркивают, что поддерживают цифровизацию и борьбу с теневым рынком, однако настаивают на отсрочке запуска эАкциза и продлении тестового режима минимум на 10 месяцев. Это позволит адаптировать бизнес-процессы, интегрировать ІТ-решения и избежать сбоев в работе рынка.
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнес
