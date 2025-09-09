Бизнес просит отсрочить запуск «эАкциза» по меньшей мере на 10 месяцев
Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), представляющие табачную, алкогольную и розничную торговлю, призвали правительство и Верховную Раду отложить введение электронной акцизной марки.
Об этом говорится в сообщении ЕБА.
Что известно
Законом № 3173-IX предусмотрен запуск электронной системы обращения подакцизных товаров с 1 января 2026 года. В то же время бизнес отмечает, что ее функционал до сих пор не готов к полноценной работе, а программное обеспечение разрабатывается с опозданием.
Согласно плану Минцифры, тестирование системы должно начаться только в ноябре 2025 года, в то время как по закону предусмотрено 10 месяцев испытаний. Таким образом, у компаний фактически остается всего два месяца на подготовку.
Почему это проблема
Бизнес предупреждает, что без достаточного времени для тестирования возникнут риски:
- остановка работы легальных производителей, импортеров и ритейла с 1 января 2026 года;
- значительные потери госбюджета из-за недопоступления акцизов и налогов;
- рост теневого рынка алкоголя и табака;
- дефицит легальной продукции на полках магазинов
Позиция бизнеса
В ЕБА подчеркивают, что поддерживают цифровизацию и борьбу с теневым рынком, однако настаивают на отсрочке запуска эАкциза и продлении тестового режима минимум на 10 месяцев. Это позволит адаптировать бизнес-процессы, интегрировать ІТ-решения и избежать сбоев в работе рынка.
Поделиться новостью
Также по теме
Бизнес просит отсрочить запуск «эАкциза» по меньшей мере на 10 месяцев
Вторичный рынок: где растет спрос и цены на жилье
В Украине появилась первая государственная платформа по искусственному интеллекту
Минэкономики и НБУ готовят новый механизм валютного контроля
У программы «єВідновлення» есть технические и нормативные проблемы — исследование
кремль заявил, что санкции не изменят курс россии в войне против Украины