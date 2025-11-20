В каких областях самая тяжелая ситуация со светом: ответ «Укрэнерго» Вчера 20:40 — Энергетика

В каких областях самая тяжелая ситуация со светом: ответ «Укрэнерго»

В приграничных и прифронтовых регионах Украины сохраняется тяжелая ситуация с электроснабжением.

Об этом глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко рассказал в эфире телемарафона.

Какие области пострадали больше всего

По словам Зайченко, существенные проблемы со светом фиксируют в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Сложная ситуация также на Одесщине, которая не прифронтовая, но регулярно страдает от массированных атак дронов на подстанции операторов системы распределения.

Именно в этих регионах энергетики имеют наибольший объем работы по восстановлению и поддержанию стабильного питания потребителей.

Отметим, что с начала осени россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Напомним, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев ранее заявлял , что у Киева нет возможности спрятать теплоэлектроцентрали в бетон или создать альтернативную подземную энергосистему.

Пантелеев объяснил, что сейчас действуют почасовые графики отключений. По мере восстановления энергосистемы ситуация будет улучшаться. При новых ударах возможно ухудшение, поэтому зимой город может столкнуться с длительными периодами без электроэнергии и тепла.

