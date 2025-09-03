Куда уходят деньги из государственного бюджета: основные расходы — Finance.ua

Куда уходят деньги из государственного бюджета: основные расходы Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Куда уходят деньги из государственного бюджета: основные расходы

Больше всего расходов из госбюджета направляется на нацбезопасность и оборону — более половины общего фонда.

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Пидласа.

По оперативным данным, в январе-августе расходы общего фонда государственного бюджета составили 2,5 трлн гривен. А собственные доходы 1,45 трлн гривен.

Наибольшей статьей расходов остается национальная безопасность и оборона — 62,8% всех расходов общего фонда. В абсолютном измерении это 1,6 трлн грн, которые полностью обеспечиваются собственными ресурсами (доходы + ОВГЗ).

На что еще направлялась расходная часть бюджета в первые 8 месяцев:

255,9 млрд грн — социальная защита и поддержка ветеранов, в частности, трансферт Пенсионного фонда для выплаты отдельных видов пенсий (154,7 млрд грн), поддержка граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства (43,2 млрд грн), выплата жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату коммунальных услуг (27 млрд грн) и прочее. В эту сумму не учтены расходы на ПИП.

233,3 млрд грн — обслуживание государственного долга,

110,2 млрд грн — программа медицинских гарантий,

68,2 млрд грн — зарплата учителей в школах (образовательная субвенция),

25,1 млрд грн — поддержка бизнеса,

24,7 млрд грн — реализация публичных инвестиционных проектов (ПИП), в частности, в сфере образования (9,2 млрд грн).

«Здесь стоит прокомментировать значительные расходы на обслуживание госдолга. В ситуации, когда расходы превышают доходы более чем на 1 трлн грн (более $25 млрд), говорить об уменьшении международной помощи и внутренних заимствований невозможно. Нужно осознавать, что такая ситуация будет сохраняться до завершения активных боевых действий», — подытожила Пидласа.

Напомним, Министерство финансов Украины за первое полугодие 2025 года привлекло в государственный бюджет $22 миллиарда внешних средств. С начала полномасштабной войны международные партнеры уже предоставили Украине более $137 млрд. бюджетной поддержки. Кто стал основными донорами для Украины — рассказали здесь.

