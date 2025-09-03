Куда уходят деньги из государственного бюджета: основные расходы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Куда уходят деньги из государственного бюджета: основные расходы

Казна и Политика
77
Куда уходят деньги из государственного бюджета: основные расходы
Куда уходят деньги из государственного бюджета: основные расходы
Больше всего расходов из госбюджета направляется на нацбезопасность и оборону — более половины общего фонда.
Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Пидласа.
По оперативным данным, в январе-августе расходы общего фонда государственного бюджета составили 2,5 трлн гривен. А собственные доходы 1,45 трлн гривен.
Наибольшей статьей расходов остается национальная безопасность и оборона — 62,8% всех расходов общего фонда. В абсолютном измерении это 1,6 трлн грн, которые полностью обеспечиваются собственными ресурсами (доходы + ОВГЗ).
На что еще направлялась расходная часть бюджета в первые 8 месяцев:
  • 255,9 млрд грн — социальная защита и поддержка ветеранов, в частности, трансферт Пенсионного фонда для выплаты отдельных видов пенсий (154,7 млрд грн), поддержка граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства (43,2 млрд грн), выплата жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату коммунальных услуг (27 млрд грн) и прочее. В эту сумму не учтены расходы на ПИП.
  • 233,3 млрд грн — обслуживание государственного долга,
  • 110,2 млрд грн — программа медицинских гарантий,
  • 68,2 млрд грн — зарплата учителей в школах (образовательная субвенция),
  • 25,1 млрд грн — поддержка бизнеса,
  • 24,7 млрд грн — реализация публичных инвестиционных проектов (ПИП), в частности, в сфере образования (9,2 млрд грн).
Читайте также
«Здесь стоит прокомментировать значительные расходы на обслуживание госдолга. В ситуации, когда расходы превышают доходы более чем на 1 трлн грн (более $25 млрд), говорить об уменьшении международной помощи и внутренних заимствований невозможно. Нужно осознавать, что такая ситуация будет сохраняться до завершения активных боевых действий», — подытожила Пидласа.
Напомним, Министерство финансов Украины за первое полугодие 2025 года привлекло в государственный бюджет $22 миллиарда внешних средств. С начала полномасштабной войны международные партнеры уже предоставили Украине более $137 млрд. бюджетной поддержки. Кто стал основными донорами для Украины — рассказали здесь.
🎤 Каждую новость на Finance.ua можно не только читать, но и слушать. Нажмите ▶️ на изображении в новости и узнайте все самое важное еще быстрее!
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems