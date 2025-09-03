Правительство обязало заказчиков публиковать в Prozorro цены на строительные материалы — Finance.ua
Правительство обязало заказчиков публиковать в Prozorro цены на строительные материалы

Казна и Политика
1
Кабинет Министров нормировал обязательства заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о ценах на закупаемые при ремонте и строительстве материалы и ресурсы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Отмечается, что в прошлом году Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины «О публичных закупках», направленных на обеспечение прозрачного использования средств при публичных закупках услуг по текущему ремонту, работ по строительству путем обнародования информации о ценах на материальные ресурсы.
Диалог с рынком и заказчиками показал, что для однозначного понимания всех требований законодательства необходимо внести соответствующие изменения в особенности осуществления закупок во время действия режима военного положения, закрепленные постановлением Правительства № 1178.
Ранее уже определили, что заказчики обязаны публиковать в Prozorro документы с ценами на материальные ресурсы с указанием количества, стоимости, расходов на транспортировку и страны происхождения. Даже если договор о закупке услуг по текущему ремонту (в том числе с разработкой проектной документации), работ по новому строительству, работ по строительству объектов с разработкой проектной документации, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объекта строительства, заключается без использования электронной системы закупок, к отчету о таком договоре все равно прилагаются документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы в машиночитаемом формате.
«Вся информация о закупках в сфере строительства теперь должна быть доступна в машиночитаемом формате. Так, журналисты, эксперты и граждане могут быстро анализировать, сколько и за что платит государство. Это убирает возможность скрывать завышенные цены и гарантирует эффективное использование бюджетных средств в военное время», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
В случае внесения изменений в договоры о закупке, в частности, относительно цен на материальные ресурсы, заказчики также будут публиковать новые цены.
Кроме того, правительство продолжило действие исключений по применению электронных процедур по закупке газопоршневых, газотурбинных, когенерационных установок и другого оборудования. В то же время предусмотрена обязанность публиковать цены и отчеты по таким закупкам.
У субъектов рынка природного газа появилась возможность покупать без проведения процедур закупок компрессорных, газопоршневых и/или газотурбинных газоперекачивающих агрегатов, в том числе бывших в употреблении, а также услуг, необходимых для проведения их оценки. При этом закупка таких агрегатов, бывших в употреблении, производится по цене, не превышающей их стоимость, определенную на основании заключения эксперта или отчета об оценке имущества.
Еще один акцент правительство сделало на порядок внесения изменений в договоры о закупке. Уточнена позиция, что цена договора при колебании цены товара на рынке может изменяться до 10% при каждом изменении цены. Таким образом, в случае значительных колебаний цен на рынке заказчики не будут вынуждены расторгать договор и проводить новый тендер. При этом вводится максимальное ограничение в 50% изменения первоначальной цены товара в договоре, что вместе с обязательной публикацией документального обоснования изменения цены станет предохранителем от возможных злоупотреблений.
Кроме того, продолжается постепенная цифровизация всех закупочных процессов: теперь постановление прямо предусматривает оформление определенных решений уполномоченных лиц заказчика в виде электронных документов, без необходимости создания их на бумаге.
По материалам:
Finance.ua
