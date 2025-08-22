291,5 млн грн: общая стоимость аренды государственного и коммунального имущества на Прозорро. Продажи за 5 лет — Finance.ua

291,5 млн грн: общая стоимость аренды государственного и коммунального имущества на Прозорро. Продажи за 5 лет Сегодня 17:44 — Личные финансы

291,5 млн грн: общая стоимость аренды государственного и коммунального имущества на Прозорро. Продажи за 5 лет

За пять лет в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи состоялось почти 46 тысяч онлайн-аукционов по аренде государственного и коммунального имущества на 291,6 млн грн.

Это общая сумма установленной арендной платы по итогам торгов. Ее победители должны платить ежемесячно или за час пользования имуществом в течение определенного периода аренды.

Попробуйте новый формат: данная новость на Finance.ua доступна и в формате видео с голосом. 🎤 Для просмотра нажмите на изображение.

От запуска арендных торгов через Прозорро. Продажи системой воспользовались 4,3 тыс. организаторов: это центральные органы исполнительной власти, государственные предприятия и общества, общины.

Каждый второй из трех аукционов по аренде государственного и коммунального имущества, состоявшегося в системе, объявили общины. Больше всего коммунальных активов передали в аренду в Киевской области — 4,7 тыс. успешных торгов. Среди тройки активных также Днепропетровская и Львовская области: почти 3,2 тыс. и 2,1 тыс. закрытых соглашений соответственно.

С 2020 года за право арендовать государственные и коммунальные активы поборолись 51,6 тыс. участников. По результатам торгов стоимость аренды государственного и коммунального имущества выросла в полтора раза.

Активнее всего конкурировали за место для размещения торгового киоска или павильона в Киеве. В результате 30 участников подняли стоимость аренды в шесть раз — почти до 56 тыс. грн в месяц.

Самыми дорогими лотами за все время реформы стали:

аренда помещений в Международном аэропорту «Львов» — более 3,7 млн ​​грн в месяц,

складская площадка причалов в Одесской области — 2,5 млн грн в месяц,

имущество Одесского комбината хлебопродуктов — почти 2 млн грн в месяц.

«Аренда государственного и коммунального имущества — это рынок, позволяющий государству и общинам эффективно управлять своими активами, оставляя их в своей собственности. Онлайн-аукционы по аренде уже в течение пяти лет обеспечивают организаторам дополнительные поступления в бюджеты. Несмотря на военное положение, спрос на аренду не уменьшается, и с начала полномасштабного вторжения в системе произошло почти 24 тыс. аукционов на почти 161 млн грн», — отметил СЕО Прозорро. Продажи Сергей Бут.

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать разумно обращаться с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели по вашей почте. Подключайтесь и получайте полезнейший контент от нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.