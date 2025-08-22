291,5 млн грн: общая стоимость аренды государственного и коммунального имущества на Прозорро. Продажи за 5 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

291,5 млн грн: общая стоимость аренды государственного и коммунального имущества на Прозорро. Продажи за 5 лет

Личные финансы
8
291,5 млн грн: общая стоимость аренды государственного и коммунального имущества на Прозорро. Продажи за 5 лет
291,5 млн грн: общая стоимость аренды государственного и коммунального имущества на Прозорро. Продажи за 5 лет
За пять лет в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи состоялось почти 46 тысяч онлайн-аукционов по аренде государственного и коммунального имущества на 291,6 млн грн.
Это общая сумма установленной арендной платы по итогам торгов. Ее победители должны платить ежемесячно или за час пользования имуществом в течение определенного периода аренды.
От запуска арендных торгов через Прозорро. Продажи системой воспользовались 4,3 тыс. организаторов: это центральные органы исполнительной власти, государственные предприятия и общества, общины.
Каждый второй из трех аукционов по аренде государственного и коммунального имущества, состоявшегося в системе, объявили общины. Больше всего коммунальных активов передали в аренду в Киевской области — 4,7 тыс. успешных торгов. Среди тройки активных также Днепропетровская и Львовская области: почти 3,2 тыс. и 2,1 тыс. закрытых соглашений соответственно.
С 2020 года за право арендовать государственные и коммунальные активы поборолись 51,6 тыс. участников. По результатам торгов стоимость аренды государственного и коммунального имущества выросла в полтора раза.
Активнее всего конкурировали за место для размещения торгового киоска или павильона в Киеве. В результате 30 участников подняли стоимость аренды в шесть раз — почти до 56 тыс. грн в месяц.
Самыми дорогими лотами за все время реформы стали:
  • аренда помещений в Международном аэропорту «Львов» — более 3,7 млн ​​грн в месяц,
  • складская площадка причалов в Одесской области — 2,5 млн грн в месяц,
  • имущество Одесского комбината хлебопродуктов — почти 2 млн грн в месяц.
«Аренда государственного и коммунального имущества — это рынок, позволяющий государству и общинам эффективно управлять своими активами, оставляя их в своей собственности. Онлайн-аукционы по аренде уже в течение пяти лет обеспечивают организаторам дополнительные поступления в бюджеты. Несмотря на военное положение, спрос на аренду не уменьшается, и с начала полномасштабного вторжения в системе произошло почти 24 тыс. аукционов на почти 161 млн грн», — отметил СЕО Прозорро. Продажи Сергей Бут.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать разумно обращаться с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели по вашей почте. Подключайтесь и получайте полезнейший контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems