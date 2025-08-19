Малая приватизация через Prozorro принесла Украине более 21,8 млрд грн: какие лоты стали самыми дорогими — Finance.ua
Малая приватизация через Prozorro принесла Украине более 21,8 млрд грн: какие лоты стали самыми дорогими

За семь лет внедрения реформы малой приватизации Украина заработала через Прозорро. Продажи почти 21,8 млрд грн в бюджеты разных уровней. Из них около 15,9 млрд грн получил госбюджет от продажи объектов Фондом госимущества Украины и почти 6 млрд грн поступило в местные бюджеты от реализации имущества общин.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
С начала внедрения реформы в системе Прозорро. Продажи состоялось почти 7,4 тыс. успешных онлайн-аукционов. По результатам торгов стоимость государственного и коммунального имущества выросла в 2,2 раза.
В пятерку самых дорогих лотов малой приватизации за 7 лет реформы вошли:
Все эти объекты находились в государственной собственности. Всего во время военного положения организаторы привлекли почти 11,2 млрд грн в государственный и местные бюджеты от приватизации.
Напомним, на приватизацию выставили единственное в Украине предприятие, занимающееся строительством шахт. Аукцион состоится 25 августа 2025 года в электронной системе Prozorro.Продажи. Стартовая цена — 56 731 289 грн.
Finance.ua
