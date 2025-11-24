Какие четыре отрасли уплатили больше всего налогов в бюджет Сегодня 09:48 — Казна и Политика

Какие четыре отрасли уплатили больше всего налогов в бюджет

По итогам 10 месяцев четыре сектора экономики обеспечили более половины общих поступлений сводного бюджета.

Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Какие отрасли уплатили больше всего налогов

Лидеры по суммам уплаченных платежей:

перерабатывающая промышленность — 17,7%;

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 16,7%;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 12,2%;

финансовая и страховая деятельность — 8,7%.

Это ключевые секторы для устойчивости экономики страны.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года наибольший рост налоговых поступлений зафиксирован в отраслях:

перерабатывающей промышленности — на 27% (+63,7 млрд грн),

оптовой и розничной торговли — на 25,9% (+58 млрд грн),

государственного управления и обороны; обязательного социального страхования — на 28,1% (+45,3 млрд грн),

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 27,9% (+21,7 млрд грн).

«Украинский бизнес продолжает работать, инвестировать и поддерживать экономику. Но война и ежедневные атаки врага усиливают экономическое давление. Разрушенная инфраструктура, потеря мощностей, проблемы со светом и логистикой делают даже для добросовестного бизнеса уплату налогов все сложнее. Соответственно, это негативно отражается и на налоговых поступлениях в запланированных объемах в бюджет», — добавила Леся Карнаух.

Она поблагодарила бизнес, который, несмотря ни на что, продолжает платить налоги. Потому что в условиях войны — это фактически вопрос существования страны.

Ранее мы сообщали , что за январь-октябрь в общий фонд госбюджета поступило 1,026 трлн грн налогов и сборов, контролируемых ГНС. Выполнение плана за этот период составило 107,7%.

