Приватизация принесет рекордные доходы за 10 лет — ожидания Минэкономики

Казна и Политика
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства прогнозирует рекордные поступления от приватизации — более 10 млрд грн.
Об этом сообщил глава министерства Алексей Соболев.
«В этом году будет рекордный показатель за последние 10 лет. То есть от 10 млрд грн в этом году будет продано», — сообщил Соболев во время встречи с журналистами в четверг.
Министр подчеркнул, что в долгосрочной перспективе корпоративной реформы требуется максимальная приватизация государственных компаний.
Он добавил, что правительство уже подало законопроекты, зарегистрированные в экономическом комитете Верховной Рады и позволяющие продавать доли таких компаний.
«Мы работаем с Радой, чтобы она эти законы провела и мы могли это сделать. Политическая воля на это есть», — подытожил Соболев.
Как сообщал Соболев ранее, приватизация доли акций НАЭК «Энергоатом» могла бы существенно улучшить корпоративное управление в этой компании.
В ходе встречи с журналистами он подтвердил, что в долгосрочной перспективе корпоративной реформы требуется максимальная приватизация для «стратегических компаний». Он пояснил, что когда у компании «есть на борту представитель-собственник, отвечающий своим капиталом», то динамика «будет совсем другая».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
