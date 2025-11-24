Приватизация принесет рекордные доходы за 10 лет — ожидания Минэкономики Сегодня 09:17 — Казна и Политика

Приватизация принесет рекордные доходы за 10 лет — ожидания Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства прогнозирует рекордные поступления от приватизации — более 10 млрд грн.

Об этом сообщил глава министерства Алексей Соболев.

«В этом году будет рекордный показатель за последние 10 лет. То есть от 10 млрд грн в этом году будет продано», — сообщил Соболев во время встречи с журналистами в четверг.

Министр подчеркнул, что в долгосрочной перспективе корпоративной реформы требуется максимальная приватизация государственных компаний.

Он добавил, что правительство уже подало законопроекты, зарегистрированные в экономическом комитете Верховной Рады и позволяющие продавать доли таких компаний.

«Мы работаем с Радой, чтобы она эти законы провела и мы могли это сделать. Политическая воля на это есть», — подытожил Соболев.

Как сообщал Соболев ранее, приватизация доли акций НАЭК «Энергоатом» могла бы существенно улучшить корпоративное управление в этой компании.

В ходе встречи с журналистами он подтвердил, что в долгосрочной перспективе корпоративной реформы требуется максимальная приватизация для «стратегических компаний». Он пояснил, что когда у компании «есть на борту представитель-собственник, отвечающий своим капиталом», то динамика «будет совсем другая».

