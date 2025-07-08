Прозорро. Продажи принесли 4,4 млрд грн за полгода — Finance.ua

Прозорро. Продажи принесли 4,4 млрд грн за полгода Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Прозорро. Продажи принесли 4,4 млрд грн за полгода

По итогам I полугодия 2025 года онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи принесли организаторам более 4,4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Прозорро.Продажи.

«Это результат более 11 тыс. успешных торгов в системе. В ходе аукционов стоимость публичных активов в среднем росла в 1,8 раза», — говорится в сообщении.

Читайте также Более 1 млрд грн заработали организаторы земельных торгов в системе Прозорро

Больше всего средств организаторам с начала года принесли земельные торги. Тройка рынков по количеству привлеченных средств:

аренда и продажа земли — почти 1,5 млрд грн;

малая приватизация — более 897 млн ​​грн;

реализация активов в процедуре банкротства — почти 798 млн грн.

С начала года в торгах приняли участие более 18 тыс. организаторов. В среднем конкуренция за публичные активы составила около 2.4 участника на торги.

Читайте также Прозорро. Продажи поделились результатами продаж активов банкротов за 5 лет

Наиболее активно соревновались за нежилые помещения в Закарпатской области: 35 участников увеличили стоимость лота с 40 тыс. до 3 млн грн.

Самыми дорогими реализуемыми лотами первого полугодия 2025 года стали:

права требования по кредитным договорам — 244 млн грн,

имущество обанкротившегося предприятия «Блиц-Информ» в Киеве — 224 млн грн,

Житомирский ликероводочный завод — почти 138 млн грн.

С начала года торги в системе объявили более 3 тыс. организаторов почти по всей Украине. Более половины из них — органы местного самоуправления. Территориальные общества по итогам онлайн-аукционов в первом полугодии 2025 года заработали около 1,2 млрд грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.