Прозорро. Продажи принесли 4,4 млрд грн за полгода — Finance.ua
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Прозорро. Продажи принесли 4,4 млрд грн за полгода

Казна и Политика
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Прозорро. Продажи принесли 4,4 млрд грн за полгода
Прозорро. Продажи принесли 4,4 млрд грн за полгода
По итогам I полугодия 2025 года онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи принесли организаторам более 4,4 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Прозорро.Продажи.
«Это результат более 11 тыс. успешных торгов в системе. В ходе аукционов стоимость публичных активов в среднем росла в 1,8 раза», — говорится в сообщении.
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Больше всего средств организаторам с начала года принесли земельные торги. Тройка рынков по количеству привлеченных средств:
  • аренда и продажа земли — почти 1,5 млрд грн;
  • малая приватизация — более 897 млн ​​грн;
  • реализация активов в процедуре банкротства — почти 798 млн грн.
С начала года в торгах приняли участие более 18 тыс. организаторов. В среднем конкуренция за публичные активы составила около 2.4 участника на торги.
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Наиболее активно соревновались за нежилые помещения в Закарпатской области: 35 участников увеличили стоимость лота с 40 тыс. до 3 млн грн.
Самыми дорогими реализуемыми лотами первого полугодия 2025 года стали:
  • права требования по кредитным договорам — 244 млн грн,
  • имущество обанкротившегося предприятия «Блиц-Информ» в Киеве — 224 млн грн,
  • Житомирский ликероводочный завод — почти 138 млн грн.
С начала года торги в системе объявили более 3 тыс. организаторов почти по всей Украине. Более половины из них — органы местного самоуправления. Территориальные общества по итогам онлайн-аукционов в первом полугодии 2025 года заработали около 1,2 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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