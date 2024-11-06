Прозорро. Продажи поделились результатами продаж активов банкротов за 5 лет — Finance.ua

Прозорро. Продажи поделились результатами продаж активов банкротов за 5 лет
С 2019 года организаторы онлайн-аукционов по продаже активов банкротов в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи привлекла почти 18,1 млрд грн. По итогам торгов стоимость активов увеличилась более чем на пятую часть.
Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.
Всего за 5 лет в системе торги по продаже активов в процедуре банкротства объявили более 700 арбитражных управляющих. За имущество обанкротившихся лиц и предприятий в системе уже посоревновалось почти 3,7 тыс. участников. В среднем за такие лоты борются два участника на торги.
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За время полномасштабного вторжения в системе произошло почти 3,3 тыс. онлайн-аукционов более чем на 4,8 млрд грн.
Самые дорогие реализованные лоты во время военного положения:
- недвижимость и земельные участки ПАО «Ильичевский масложировой комбинат» — почти 700 млн грн;
- оборудование и комплекс зданий ООО «Айс Терминал» — более 400 млн грн;
- земельные участки и недвижимость ЧАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс» — более 250,5 млн грн.
По состоянию на начало ноября в системе объявлено более сотни онлайн-аукционов по продаже активов банкротов стартовой стоимостью более 3 млрд грн.
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