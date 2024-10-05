Сколько средств принесли онлайн-аукционы в Прозорро. Продажи в бюджет Украины с 2016 года — Finance.ua

Сколько средств принесли онлайн-аукционы в Прозорро. Продажи в бюджет Украины с 2016 года Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Сколько средств принесли онлайн-аукционы в Прозорро. Продажи в бюджет Украины с 2016 года

С 2016 года онлайн-аукционы в государственной электронной системе Прозорро. Продажи принесли бюджетам разных уровней более 90 миллиардов гривен благодаря почти 129 тысячам успешных торгов.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Топ-3 направления по количеству привлеченных средств

Отмечается, что наибольшее количество средств по результатам аукционов привлечено Фондом гарантирования вкладов через продажу активов банков-банкротов — более 30 млрд грн.

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Государственный и местные бюджеты по результатам приватизационных онлайн-аукционов пополнились на 18,7 млрд. грн.

Еще более 18 млрд. грн. получили организаторы торгов с реализации активов в делах о банкротстве для расчетов с кредиторами.

Цифровые инструменты позволяют улучшать эффективность управления государственным имуществом и привлекать инвестиции. За все время работы системы за активы соревновались уже более 103 тыс. участников", — прокомментировала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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По состоянию на конец сентября 2024 года через Прозорро. Продажи реализуются публичные активы более чем на 20 рынках, доступ к которым имеет каждый желающий. Торги по продаже и сдаче в аренду имущества объявили более 8,9 тысячи организаторов.

Лидеры по количеству успешных аукционов

По количеству успешно проведенных аукционов лидером является Укрзализныця, на счету которой почти 21,7 тысячи завершенных торгов.

Высокие показатели также у банков-банкротов, которые находятся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В частности, банк «Дельта» провел более 3,3 тысяч успешных аукционов, а банк «Надра» — более 2,6 тысяч.

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