ВР поддержала обязательную прозрачность цен на стройматериалы в Prozorro — Finance.ua
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ВР поддержала обязательную прозрачность цен на стройматериалы в Prozorro

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11 057 об обязательной публикации смет по конкретным ценам, необходимым для строительства материалов на Prozorro.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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По его информации, в целом «за» законопроект проголосовали 267 народных депутатов.
Как рассказали в Центре противодействия коррупции, законопроект открывает информацию обо всех ценах на строительстве (стоимость строительных материалов). Это позволяет понять, пытаются ли госорганы завысить цены в коррупционных целях.
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«Информация о ценах на строительство большинства объектов — например, детских садов, школ, больниц — появится сразу после вступления в силу законопроекта. А цены на строительство фортификаций будут открыты в безопасном объеме через 60 дней после вступления в силу. То есть, публичными будут только название заказчика и цены на строительные материалы для фортификаций. Названия компаний, выполняющих строительство фортификаций, место строительства и другие данные останутся закрытыми», — отметили в ЦПК.
Инициатор законопроекта — председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина.
По материалам:
Економічна Правда
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