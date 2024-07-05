Украинские дроны можно закупать через Prozorro — Finance.ua

Украинские дроны можно закупать через Prozorro Сегодня 07:15 — Казна и Политика

Украинские дроны можно закупать через Prozorro

Кабинет министров принял постановление, которым разрешено закупать дроны отечественного производства через закрытый функционал Prozorro.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науке и технологиям — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

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«Государство сможет закупать дроны украинского производства через закрытый функционал Prozorro — правительство приняло постановление. Логичный шаг развития прозрачности и увеличения эффективности закупок дронов. У производителей будут равные условия доступа к государственным контрактам, а благодаря конкуренции государство сможет выгоднее закупать дроны», — написал он.

Вице-премьер добавил, что вся чувствительная информация будет закрыта для широких масс и недоступна врагу.

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