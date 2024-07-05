Украинские дроны можно закупать через Prozorro — Finance.ua

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Украинские дроны можно закупать через Prozorro

Казна и Политика
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Украинские дроны можно закупать через Prozorro
Украинские дроны можно закупать через Prozorro
Кабинет министров принял постановление, которым разрешено закупать дроны отечественного производства через закрытый функционал Prozorro.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науке и технологиям — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
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«Государство сможет закупать дроны украинского производства через закрытый функционал Prozorro — правительство приняло постановление. Логичный шаг развития прозрачности и увеличения эффективности закупок дронов. У производителей будут равные условия доступа к государственным контрактам, а благодаря конкуренции государство сможет выгоднее закупать дроны», — написал он.
Вице-премьер добавил, что вся чувствительная информация будет закрыта для широких масс и недоступна врагу.
По материалам:
Корреспондент.net
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