Кабмин разрешил воинским частям официально производить дроны — Finance.ua

Кабмин разрешил воинским частям официально производить дроны Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Кабмин разрешил воинским частям официально производить дроны

Кабинет Министров Украины разрешил воинским частям Вооруженных сил вести хозяйственную деятельность по производству воздушных и космических летательных аппаратов.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В частности, перечень видов хозяйственной деятельности, производство которой разрешается военным частям Вооруженных сил, утвержденный постановлением Кабмина от 25 июля 2000 года № 1171, дополнен таким видом деятельности, как «производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования».

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Ранее Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11 144, который позволяет Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины во время военного положения осуществлять закупку дронов и боеприпасов к ним, РЭБов для нужд Сил обороны.

Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, большую часть в этом секторе занимает частный бизнес.

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