Кабмин разрешил воинским частям официально производить дроны — Finance.ua
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Кабмин разрешил воинским частям официально производить дроны

Казна и Политика
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Кабмин разрешил воинским частям официально производить дроны
Кабмин разрешил воинским частям официально производить дроны
Кабинет Министров Украины разрешил воинским частям Вооруженных сил вести хозяйственную деятельность по производству воздушных и космических летательных аппаратов.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
В частности, перечень видов хозяйственной деятельности, производство которой разрешается военным частям Вооруженных сил, утвержденный постановлением Кабмина от 25 июля 2000 года № 1171, дополнен таким видом деятельности, как «производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования».
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Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, большую часть в этом секторе занимает частный бизнес.

Системы РЭБ и РЭР: что требуется Украине и ее возможности в этом направлении 🔍

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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