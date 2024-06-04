Закупка дронов: как государство выбирает производителей — Finance.ua

Закупка дронов: как государство выбирает производителей Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Закупка дронов: как государство выбирает производителей

Украина, как заявили в правительстве, за полтора года нарастила производство в сто раз, план на 2024-й — выпустить до двух миллионов дронов. Производством сейчас занимаются более 200 компаний, около 60 получили государственный заказ. Кабмин с начала года выделил на закупку дронов значительные средства — более 60 миллиардов гривен.

Журналисты портала «Слово и дело» рассказали , как работает получение контракта от государства.

В марте 2023 года правительство поддержало реализацию экспериментального проекта по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем отечественного производства. Это назвали стартом массового производства дронов в Украине.

Государственными заказчиками производства дронов могут выступать уполномоченные службы Минобороны или администрации Госспецсвязи, осуществляющие закупку беспилотников и средств РЭБ.

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Получить заказы могут отечественные предприятия, учреждения и организации, которые разрабатывают и производят беспилотники, а также отечественные исполнители государственных контрактов.

Для заключения контракта производители должны предоставить заказчику расчет цены и заключение эксперта, определяющего возможную ориентировочную стоимость беспилотника. Также по выбору производитель предоставляет один из следующих документов: сертификат соответствия стандартам или техническим условиям; документ, подтверждающий допуск к эксплуатации беспилотной системы; акт о проведении совместных ведомственных испытаний с положительным заключением.

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Контракт заключается на срок, не превышающий период реализации экспериментального проекта, то есть до начала 2025 года.

Предоплата по государственным контрактам может составлять до 70% стоимости беспилотников на срок не более 12 месяцев. Прибыль же производителя беспилотников по государственному заказу не должна превышать 25% производственной себестоимости товаров, работ и услуг.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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