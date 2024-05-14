В Минобороны оценили перспективу производства Украиной собственных дронов — Finance.ua

В Минобороны оценили перспективу производства Украиной собственных дронов Сегодня 09:01 — Казна и Политика

В Минобороны оценили перспективу производства Украиной собственных дронов

В Минобороны оценили перспективу дальнейшего производства собственных дронов. Власти хотят привлекать к этому процессу университеты и предприятия. Сейчас в Украине более 200 производителей дронов.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет 24 канал.

Умеров отметил, что Украина видит силы и средства российской армии и должна иметь преимущество перед врагом.

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«На сегодняшний день у нас уже есть более 200 производителей (дронов. — Ред.) и мы хотим привлечь университеты, инженеров в обществе», — прокомментировал министр.

Так власти планируют построить инфраструктуру предпринимательства и создавать роботизированные системы, дроны, наземные и надводные системы.

Министр надеется, что такой подход к привлечению предпринимателей позволит развивать и расширять также и программу ракетных систем.

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«И мы хотим поощрять. Чтобы мы предпринимателям говорили, какие проблемы у нас есть, и чтобы решения этих проблем у нас были от них. Мы хотим приобщать предпринимателей и бизнес к победе, к нашему плану победы», — сказал Рустем Умеров.

Напомним, украинские производители дронов могут получить льготный грант от государства. Для получения грантов от государства по программе «Переработка» производители беспилотных летательных аппаратов должны воспользоваться теми же стандартными для всех участников программы механизмами подачи заявок. А вот условия участия в ней для предприятий, производящих БПЛА, будут льготными.

Справка Finance.ua:

Украина в 2024 году догнала россию по производству дронов-камикадзе, аналогичных Shahed-131 и Shahed-136;

Днепропетровщина стала лидером по закупке дронов для фронта в течение двух лет. В общей сложности область приобрела 5609 беспилотников.



Телеканал 24 По материалам:

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