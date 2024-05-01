Правительство выделило дополнительные 15,5 миллиарда на закупку дронов — Finance.ua

Правительство выделило дополнительные 15,5 миллиарда на закупку дронов Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Правительство выделило дополнительные 15,5 миллиарда на закупку дронов

Кабинет Министров выделил дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками. За выделенные средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны», — отметил глава правительства.

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Он добавил, что это дополнительный ресурс к уже выделенным в этом году 43,3 млрд грн на беспилотники.

Премьер-министр также отметил, что уже год работает кластер оборонных технологий Brave1. Зарегистрировано более 1,6 тыс. разработок по 12 направлениям.

«Среди них беспилотники, РЭБ, роботизированные комплексы, применение искусственного интеллекта. Государство помогает перспективным разработчикам воплотить в жизнь свои проекты. Мы предоставили 186 грантов более чем на 120 млн грн для исследовательско-конструкторских работ и для масштабирования производства», — сказал глава правительства.

В госбюджете правительство предусмотрело 1,5 млрд грн на гранты для разработчиков defense-tech решений.

Напомним, ранее на совещании по дронам у президента Украины приняли решение об упрощении процедуры закупок, импорте комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов.

Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год. Но для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада.

Справка Finance.ua:

в сфере производства беспилотников в Украине работает более 200 компаний. Из тех дронов, которые используют на поле боя, более 90% изготовлено в Украине;

в марте Кабинет Министров расширил возможности получения грантов предприятиями, производящими невоенные дроны или их части. Такие предприятия смогут получать грант от государства в размере 80% от стоимости представленного проекта;



в Украине открыли завод немецкой компании Quantum-Systems GmbH по производству беспилотников. Ожидается, что на производстве будут собирать по 1000 дронов в год, а также будут производить запчасти.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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