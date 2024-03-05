20 тысяч дронов для ВСУ: «Агентство оборонных закупок» впервые проведет закупку в Prozorro — Finance.ua
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20 тысяч дронов для ВСУ: «Агентство оборонных закупок» впервые проведет закупку в Prozorro

Казна и Политика
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20 тысяч дронов для ВСУ: «Агентство оборонных закупок» впервые проведет закупку в Prozorro
20 тысяч дронов для ВСУ: «Агентство оборонных закупок» впервые проведет закупку в Prozorro
Агентство оборонных закупок Министерства обороны впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК).
Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Общая ожидаемая стоимость — почти 3 миллиарда гривен (без НДС). Срок поставки: до 31 мая 2024 года.
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Закупка будет производиться путем применения рамочного соглашения в соответствии с Особенностями осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 11.11.2022 № 1275.
«В свою очередь, это позволит конкурентным способом закупать необходимые товарные позиции, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию», — объясняют в Минобороны.
Соответствующие объявления опубликованы в Prozorro 4 марта по следующим предметам закупок:
  • БпАК типа DJI Mavic 3E — 15 000 единиц. Ожидаемая стоимость — 2 000 550 000 грн (без НДС).
  • БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal — 5000 единиц. Ожидаемая стоимость — 989 081 667 грн (без НДС).
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Ожидаемая стоимость рассчитана путем вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что президент Владимир Зеленский ставил задачу — 1 млн дронов, а бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более миллиона.
По материалам:
Finance.ua
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