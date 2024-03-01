Сколько дронов уже изготовили в Украине — Finance.ua

Сколько дронов уже изготовили в Украине Сегодня 22:58 — Технологии&Авто

Сколько дронов уже изготовили в Украине

В первые два месяца 2024 года в Украине изготовили 200 000 FPV-дронов. Об этом рассказала Forbes заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

За январь и февраль этого года производители из Украины изготовили около 200 000 дронов-камикадзе. По словам заместителя министра, в этом году производственные возможности украинских предприятий позволят изготовить 2 млн беспилотников разных типов, включая FPV.

«Президент говорил об 1 млн дронов — наши мощности уже позволяют изготовить столько, и даже больше», — говорит Гвоздяр.

Помимо изготовления имеющихся типов БПЛА продолжается разработка новых. Среди них дроны-камикадзе типа «крыло» и легкие квадрокоптеры для разведки, которые можно считать аналогичными «мавикам».

Напомним, во время итоговой пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине произведут миллион дронов в 2024 году. Он также подчеркнул, что военным нужна самая лучшая, но простая инфраструктура управления дронами, чтобы быстро их использовать. Зеленскому не нравится, когда логистика в Украине построена на бюрократическом советском процессе.

Фокус По материалам:

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