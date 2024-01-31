В Украине появился стартап, производящий ИИ-дроны, устойчивые к вражеским средствам РЭБ — Finance.ua

В Украине появился стартап, производящий ИИ-дроны, устойчивые к вражеским средствам РЭБ Сегодня 14:27 — Фондовый рынок

В Украине появился стартап, производящий ИИ-дроны, устойчивые к вражеским средствам РЭБ

Команда украинского стартапа Buntar Aerospace разработала разведывательный беспилотник Buntar 1, который устойчив к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Проект основал военный и кофаундер финтех-сервиса Finmap Иван Каунов.

Характеристики

Дрон может передавать картинку в режиме реального времени и залетать на расстояние до 80 км в тыл врага. Он также оснащен специальным программным обеспечением, которое помогает операторам быстрее и безопаснее спланировать миссию, продлив срок эксплуатации одного беспилотника.

По словам Каунова, команда проанализировала сотни кейсов того, как на поле боя теряются дроны, и превратила эти данные в алгоритмы для ИИ. Как результат, теперь софт автоматизирует до 90% работы оператора во время подготовки к миссии. Он анализирует состояние дрона, погоду, карту высот, свежую информацию о ПВО, РЭБ и на базе этих данных подсказывает оператору, как построить миссию более безопасно.

«Обычно оператор может потратить около 1,5 часов на планирование миссии. Мы это время сократили буквально до 10 минут», — рассказал военный.

Таким образом, борт производства Buntar Aerospace может совершать в 10 раз больше полетов, а стоит так же, как и другие беспилотники.

В настоящее время инвесторы уже поддержали стартап сотнями тысяч долларов. Также сейчас Buntar Aerospace собирает 7,5 млн грн на производство трех дронов и наземной станции управления. Эти беспилотники впоследствии передадут спецподразделению сил специальных операций.

После успешного использования в бою стартап надеется получить государственный заказ.

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