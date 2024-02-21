Минобороны планирует привлечь инженеров со всего мира для разработки дронов в Украине — Finance.ua

Минобороны планирует привлечь инженеров со всего мира для разработки дронов в Украине Сегодня 23:39 — Казна и Политика

Минобороны планирует привлечь инженеров со всего мира для разработки дронов в Украине

Инженеров и программистов со всего мира хотят вовлечь в процесс развития беспилотных систем в Украине. Для этого будет создана единая цифровая система, в которой специалисты смогут обмениваться идеями и мнениями.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на брифинге 20 февраля, сообщает hromadske.

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«Мы называем этот проект soft power. Это будет цифровое пространство для инженеров и программистов всего цивилизованного мира», — отметила Черногоренко.

Для поиска специалистов Минобороны планирует обратиться в ведущие мировые и украинские университеты.

«Эта идея нам кажется великолепной, поскольку такие технологические решения должны принадлежать всему цивилизованному миру», — подчеркнула замминистра.

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Напомним, в Украине планируют в 2024 году изготовить тысячи дальнобойных беспилотников-камикадзе. Объемы производства такого вооружения возрастают.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что Украина масштабировала производство дронов в сто раз благодаря эффективному законодательному регулированию — уже принято 20 законов и подзаконных актов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske По материалам:

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