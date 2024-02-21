Минобороны планирует привлечь инженеров со всего мира для разработки дронов в Украине — Finance.ua
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Минобороны планирует привлечь инженеров со всего мира для разработки дронов в Украине

Казна и Политика
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Минобороны планирует привлечь инженеров со всего мира для разработки дронов в Украине
Минобороны планирует привлечь инженеров со всего мира для разработки дронов в Украине
Инженеров и программистов со всего мира хотят вовлечь в процесс развития беспилотных систем в Украине. Для этого будет создана единая цифровая система, в которой специалисты смогут обмениваться идеями и мнениями.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на брифинге 20 февраля, сообщает hromadske.
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«Мы называем этот проект soft power. Это будет цифровое пространство для инженеров и программистов всего цивилизованного мира», — отметила Черногоренко.
Для поиска специалистов Минобороны планирует обратиться в ведущие мировые и украинские университеты.
«Эта идея нам кажется великолепной, поскольку такие технологические решения должны принадлежать всему цивилизованному миру», — подчеркнула замминистра.
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Напомним, в Украине планируют в 2024 году изготовить тысячи дальнобойных беспилотников-камикадзе. Объемы производства такого вооружения возрастают.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина масштабировала производство дронов в сто раз благодаря эффективному законодательному регулированию — уже принято 20 законов и подзаконных актов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hromadske
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