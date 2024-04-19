В Украине открыли завод по производству дронов — Finance.ua

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В Украине открыли завод по производству дронов

Фондовый рынок
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В Украине открыли завод по производству дронов
В Украине открыли завод по производству дронов
В Украине открыли завод немецкой компании Quantum-Systems GmbH по производству беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ожидается, что на производстве будут собирать по 1000 дронов в год, а также будут производить запчасти.
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Новый завод станет вторым предприятием компании в Украине. До конца года на нем будут работать около 100 человек.
«Quantum Systems инвестирует до 6 млн евро в течение следующих двух лет. Для компании это вотум доверия Украине и ее сотрудникам, и в то же время знак приверженности компании предоставлению долгосрочной поддержки Украине в области обороны своей страны», — говорится в сообщении.
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При этом не уточняется, какие именно беспилотники будет производить завод, но известно, что ранее Украина получила 212 разведывательных дронов Vector, производимых Quantum-Systems. До конца года ожидается поставка 500 таких БПЛА.
Производственное предприятие в Украине — это четвертый завод компании из семи, расположенных по всему миру.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Указ «О наращивании возможностей сил обороны» опубликован на сайте главы государства.
Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на сотни тысяч беспилотников.
По материалам:
Корреспондент.net
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