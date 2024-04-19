В Украине открыли завод по производству дронов — Finance.ua

В Украине открыли завод по производству дронов Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

В Украине открыли завод по производству дронов

В Украине открыли завод немецкой компании Quantum-Systems GmbH по производству беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ожидается, что на производстве будут собирать по 1000 дронов в год, а также будут производить запчасти.

Читайте также Дроны для ВСУ: Зеленский и военные обновили планы производства беспилотников

Новый завод станет вторым предприятием компании в Украине. До конца года на нем будут работать около 100 человек.

«Quantum Systems инвестирует до 6 млн евро в течение следующих двух лет. Для компании это вотум доверия Украине и ее сотрудникам, и в то же время знак приверженности компании предоставлению долгосрочной поддержки Украине в области обороны своей страны», — говорится в сообщении.

Читайте также Правительство одобрило особые условия для получения грантов производителями невоенных дронов

При этом не уточняется, какие именно беспилотники будет производить завод, но известно, что ранее Украина получила 212 разведывательных дронов Vector, производимых Quantum-Systems. До конца года ожидается поставка 500 таких БПЛА.

Производственное предприятие в Украине — это четвертый завод компании из семи, расположенных по всему миру.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Указ «О наращивании возможностей сил обороны» опубликован на сайте главы государства.

Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на сотни тысяч беспилотников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.