Почти все дроны для ВСУ производятся в Украине, большую часть в секторе занимает частный бизнес — Минобороны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почти все дроны для ВСУ производятся в Украине, большую часть в секторе занимает частный бизнес — Минобороны

Технологии&Авто
8
Почти все дроны для ВСУ производятся в Украине, большую часть в секторе занимает частный бизнес — Минобороны
Почти все дроны для ВСУ производятся в Украине, большую часть в секторе занимает частный бизнес — Минобороны
Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, большую часть в этом секторе занимает частный бизнес.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименко, передает Forbes.
Читайте также
С 1 декабря 2023 г. в Украине работает новая система закупок для Вооруженных сил Украины, разработанная по принципам НАТО. Агентство оборонных закупок заключило контрактов на закупку вооружения на 237 млрд грн до конца года. Более 70% суммы всех заключенных соглашений приходится на контракты с украинскими производителями — как государственными, так и частными.
«Дроны — приоритет также очень важен. Почти 100% все изделия разрабатываются в Украине. То есть, в этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике», — сказал замминистра.
Читайте также
Он напомнил, что Агентство оборонных закупок недавно впервые объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов с ориентировочной стоимостью до 3 млрд грн.
Клименков сообщил, что частично эти торги уже прошли и Минобороны получило хорошие результаты и по продукту, и по цене. В частности, было законтрактовано около 7000 дронов.
«Прошли торги, и сейчас проходят проверку и квалификацию еще около 7000. И более 1 млрд грн бюджета уже использовано, и мы движемся по этому пути», — сказал он.

Системы РЭБ и РЭР: что требуется Украине и каковы ее возможности в этом направлении🔍

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.