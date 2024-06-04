Почти все дроны для ВСУ производятся в Украине, большую часть в секторе занимает частный бизнес — Минобороны Сегодня 04:30 — Технологии&Авто

Почти все дроны для ВСУ производятся в Украине, большую часть в секторе занимает частный бизнес — Минобороны

Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, большую часть в этом секторе занимает частный бизнес.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименко, передает Forbes.

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С 1 декабря 2023 г. в Украине работает новая система закупок для Вооруженных сил Украины, разработанная по принципам НАТО. Агентство оборонных закупок заключило контрактов на закупку вооружения на 237 млрд грн до конца года. Более 70% суммы всех заключенных соглашений приходится на контракты с украинскими производителями — как государственными, так и частными.

«Дроны — приоритет также очень важен. Почти 100% все изделия разрабатываются в Украине. То есть, в этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике», — сказал замминистра.

Он напомнил, что Агентство оборонных закупок недавно впервые объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов с ориентировочной стоимостью до 3 млрд грн.

Клименков сообщил, что частично эти торги уже прошли и Минобороны получило хорошие результаты и по продукту, и по цене. В частности, было законтрактовано около 7000 дронов.

«Прошли торги, и сейчас проходят проверку и квалификацию еще около 7000. И более 1 млрд грн бюджета уже использовано, и мы движемся по этому пути», — сказал он.

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