Украина догнала россию по производству дронов-камикадзе, — директор «Укроборонпрома» — Finance.ua
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Украина догнала россию по производству дронов-камикадзе, — директор «Укроборонпрома»

Казна и Политика
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Украина в 2024 году догнала россию по производству дронов-камикадзе, аналогичных Shahed-131 и Shahed-136.
Об этом заявил гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию АрмияInform.
По его словам, подписан ряд контрактов с частными производителями, в основном это касается лицензионного производства. Так, в частности, речь идет о производстве дронов. Поскольку частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому подписывают лицензионное соглашение и к производству привлекаются предприятия «Укроборонпрома».

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«И это уже дало свои результаты. В 2024 году Украина догнала россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников», — сказал Сметанин,
Он подтвердил слова министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который заявил, что «то, что на россии взрывается, — это все наше».
Также для разработки новых видов вооружений привлечено большое количество частных предприятий-разработчиков, ученых. Есть разработки более инновационные, есть соответствующие завтрашнему дню, сообщил гендиректор «Укроборонпрома».
Кабинет Министров выделил дополнительные 15,5 млрд гривен на закупку дронов. Они пойдут администрации Госспецсвязи, занимающейся соответствующими закупками. Средства позволят поставить Силам безопасности и обороны 300 тысяч беспилотников.
Это дополнительный ресурс до 43,3 млрд гривен, которые уже выделили на беспилотники в этом году.

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По материалам:
Finance.ua
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