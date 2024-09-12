«Прозорро.Продажи» запустило новый сервис — Finance.ua

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«Прозорро.Продажи» запустило новый сервис

Фондовый рынок
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«Прозорро.Продажи» запустило новый сервис
«Прозорро.Продажи» запустило новый сервис
12 сентября 2024 г. АО «Прозорро.Продажи» при поддержке Министерства экономики Украины совместно с Международной Финансовой Корпорацией (IFC) и Государственным секретариатом по экономическим делам Швейцарии (SECO) презентовали новый сервис факторинга.
Об этом сообщил Правительственный кватал
Сервис факторинга создан при поддержке Министерства экономики Украины и IFC в рамках проекта «Финансирование на основе активов».
Член правления Прозорро. Продажи Григорий Легенченко познакомил присутствующих с функционалом и возможностями нового сервиса. Спикер подчеркнул, что направление факторинга получило значительную поддержку государства и включено в стратегию развития Национального банка Украины по развитию кредитования.
Поддерживают проект международные и украинские организации — IFC, член Группы Всемирного Банка, УАТФФ, НАБУ, ЭВА и т. д. Во время презентации участники узнали об этапах внедрения сервиса и его преимуществах для малого, среднего бизнеса, госзакупок.
«Сервис факторинга поможет оперативно получать средства для покрытия текущих затрат, инвестиций в дальнейшее развитие или масштабирование производства. Благодаря новому цифровому инструменту планируем содействовать улучшению микро- и макроэкономической ситуации в государстве и совместно с партнерами реализовывать стратегические цели»,
прокомментировал Григорий Легенченко.

Первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса, сказав, что новое направление факторинга является частью стратегии Министерства экономики на 2024−2027 годы.
«В прошлом году для поддержки развития предпринимательства мы запустили программу „Доступный факторинг“. Она облегчает доступ бизнеса к оборотным средствам и позволяет производить закупки и продажу товаров с отсрочкой платежа и компенсацией от государства ставки на уровне 13%. Сегодня этим финансовым инструментом в рамках программы воспользовались 24 компании на общую сумму более 371 млн гривен. Это залог устойчивого развития украинского предпринимательства и укрепления экономики», — пояснил Алексей Соболев.
По материалам:
Finance.ua
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