Более 1 млрд грн заработали организаторы земельных торгов в системе Прозорро — Finance.ua
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Более 1 млрд грн заработали организаторы земельных торгов в системе Прозорро

Казна и Политика
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Более 1 млрд грн заработали организаторы земельных торгов в системе Прозорро
Более 1 млрд грн заработали организаторы земельных торгов в системе Прозорро
Более 1 млрд грн заработали организаторы земельных торгов в системе Прозорро. Продажи с начала 2025 года.
Об этом сообщили Прозорро.Продажи.
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Земельные торги в государственной электронной системе Прозорро. Продажи принесли организаторам более 1 млрд грн с начала 2025 года.
Из этих средств:
  • свыше 577,3 млн грн в год поступает от аренды,
  • свыше 331,2 млн грн — доход от продажи государственных и коммунальных не с/х земель и частных участков,
  • более 123,1 млн грн привлекли от реализации арестованных земель.
С начала года в системе произошло около 3.4 тыс. успешных онлайн-аукционов. За это время земельные торги в системе уже объявили более 1.3 тыс. организаторов. Это общины, Земельный банк (проект Фонда госимущества Украины), частные и государственные исполнители, реализующие арестованные участки и частные собственники.
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Большинство успешных торгов приходится на общины: более 2.3 тыс. реализованные коммунальные участки принесли в местные бюджеты почти 489 млн грн.

Больше всего торгов состоялось в:

  • Одесской области — 236,
  • Львовской области — 234,
  • Черкасской области — 205.
За земли на онлайн-аукционах с начала года уже поборолись почти 6.3 тыс. участников. В среднем конкуренция на торгах составляет более 3 участников.
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По состоянию на 27 мая 2025 года для продажи и аренды в системе доступны более 3.5 тыс. участков общей стартовой стоимостью около 1.5 млрд грн. Принять участие в земельных торгах может каждый желающий, зарегистрировавшись на одной из аккредитованных в системе Прозорро. Продажи площадок.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, торги по реализации земли в системе Прозорро. Продажи проходят с октября 2021 года. За это время произошло около 23.5 тыс. успешных земельных онлайн-аукционов почти на 5.9 млрд грн.
  • 12 сентября 2024 г. АО «Прозорро.Продажи» при поддержке Министерства экономики Украины совместно с Международной Финансовой Корпорацией (IFC) и Государственным секретариатом по экономическим делам Швейцарии (SECO) презентовали новый сервис факторинга.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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