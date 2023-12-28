Онлайн-аукционы через «Прозорро.Продажи» принесли в бюджеты в 2023 г. свыше 14 млрд грн — Finance.ua

Онлайн-аукционы через «Прозорро.Продажи» принесли в бюджеты в 2023 г. свыше 14 млрд грн Сегодня 19:36 — Казна и Политика

Онлайн-аукционы через «Прозорро.Продажи» принесли в бюджеты в 2023 г. свыше 14 млрд грн

В 2023 году онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи помогли заработать в бюджеты разных уровней более 14 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«К концу 2023 года через государственные онлайн-аукционы в системе Прозорро. Продажи реализуются публичные активы на более чем 20 рынках. В этом году около 26 тысяч участников — малый, средний и крупный бизнес, а также граждане, искавшие активы для своих нужд, приняли участие в электронных торгах. Они покупали и арендовали на онлайн-аукционах государственную и коммунальную недвижимость, землю, получали прозрачным способом спецразрешения на пользование недрами, промысел, боролись за активы банкротов, ликвидированных банков. А это в свою очередь важный вклад и в привлечение частных инвестиций в государственные и коммунальные активы и в обеспечение стабильности экономики», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Из 14 млрд грн более 4,8 млрд грн составляют средства, привлеченные Фондом гарантирования вкладов от продажи ликвидируемых активов банков. Почти 3,3 млрд грн поступило в бюджеты разных уровней по итогам онлайн-аукционов с малой приватизации государственного и коммунального имущества.

Еще около 2,7 млрд грн получили организаторы торгов с реализации активов по делам о банкротстве для расчетов с кредиторами должников. Около 1,4 млрд грн в 2023 году составляют доходы организаторов земельных торгов по результатам успешных электронных аукционов.

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Самый дорогой реализованный актив в системе в 2023 году — имущество обанкротившегося ПАО «Ильичевский масложировой комбинат», которое продали почти за 700 млн грн.

Среди топ-3 активов с самой высокой финальной стоимостью: два лота от Фонда гарантирования вкладов. За права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде электростанции на солнечных батареях, ее оборудования и бездокументарных акций победитель уплатил более 680 млн грн. Права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде ТЦ «Магеллан» в Киеве, имущественного комплекса и дебиторской задолженности, принадлежавших бывшей дочерней структуре российского банка, продали более чем за 620 млн грн.

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