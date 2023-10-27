Имущество авиакомпании «МАУ» распродают на аукционах — Finance.ua
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Имущество авиакомпании «МАУ» распродают на аукционах

Фондовый рынок
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Имущество авиакомпании «МАУ» распродают на аукционах
Имущество авиакомпании «МАУ» распродают на аукционах
Имущество авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая до полномасштабного российского вторжения была крупнейшей в Украине, распродают на аукционах государственного предприятия «СЕТАМ».
Об этом пишет профильное издание avianews.com.
Так, уже проданы торговые марки с названием и логотипом МАУ и дочерней компании «МАУТЕХНИК», которая ремонтировала самолеты.
«С молотка ушли доля 99% в «МАУТЕХНИК», доля 62,43% в хендлинговой компании «Интеравиа», которая регистрировала пассажиров и подавала трапы к самолетам в аэропортах Украины, а также помещение авиакасс в центре Киева.
Сейчас на «СЕТАМ» продаются запчасти для самолетов и инструменты для технического обслуживания авиалайнеров. На аукционе можно купить кресла для самолетов, установку для мойки воздушных судов, авиазапчасти и водило для транспортировки воздушных судов", — говорится в сообщении.
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При этом все торговые марки МАУ, выставленные на аукцион, выкупило ООО «Океалос Компани», созданное 29 июля 2022 года. Эта компания купила и самый дорогой лот — долю 62,43% в хендлинговой компании «Интеравиа» за 38,9 млн грн.
Авиакассы в центре Киева продали Константину Герасименко за 6,7 млн грн. А 99% долю в «МАУТЕХНИК» за 195 грн выкупил Олег Ткачук, добавляет avianews.com.
Как напоминает издание, в 2022 году МАУ прекратила полеты на фоне конфликта партнеров Арона Майберга и Игоря Коломойского.
В 2023 году три самолета из парка МАУ перешли во флот украинской авиакомпании «Роза Ветров», которую также связывают с Игорем Коломойским.
По материалам:
Економічна Правда
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