Имущество авиакомпании «МАУ» распродают на аукционах — Finance.ua

Имущество авиакомпании «МАУ» распродают на аукционах Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Имущество авиакомпании «МАУ» распродают на аукционах

Имущество авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая до полномасштабного российского вторжения была крупнейшей в Украине, распродают на аукционах государственного предприятия «СЕТАМ».

Об этом пишет профильное издание avianews.com.

Так, уже проданы торговые марки с названием и логотипом МАУ и дочерней компании «МАУТЕХНИК», которая ремонтировала самолеты.

«С молотка ушли доля 99% в «МАУТЕХНИК», доля 62,43% в хендлинговой компании «Интеравиа», которая регистрировала пассажиров и подавала трапы к самолетам в аэропортах Украины, а также помещение авиакасс в центре Киева.

Сейчас на «СЕТАМ» продаются запчасти для самолетов и инструменты для технического обслуживания авиалайнеров. На аукционе можно купить кресла для самолетов, установку для мойки воздушных судов, авиазапчасти и водило для транспортировки воздушных судов", — говорится в сообщении.

При этом все торговые марки МАУ, выставленные на аукцион, выкупило ООО «Океалос Компани», созданное 29 июля 2022 года. Эта компания купила и самый дорогой лот — долю 62,43% в хендлинговой компании «Интеравиа» за 38,9 млн грн.

Авиакассы в центре Киева продали Константину Герасименко за 6,7 млн грн. А 99% долю в «МАУТЕХНИК» за 195 грн выкупил Олег Ткачук, добавляет avianews.com.

Как напоминает издание, в 2022 году МАУ прекратила полеты на фоне конфликта партнеров Арона Майберга и Игоря Коломойского.

В 2023 году три самолета из парка МАУ перешли во флот украинской авиакомпании «Роза Ветров», которую также связывают с Игорем Коломойским.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.