Какие культовые вещи знаменитостей были проданы с аукционов для помощи Украине — Finance.ua

Какие культовые вещи знаменитостей были проданы с аукционов для помощи Украине Сегодня 20:41 — Казна и Политика

Ричард Гор и кабриолет Jaguar XK8 1999 года

Украине для борьбы с российской агрессией важна любая финансовая поддержка — помощь от международных организаций и государств, частные пожертвования, донаты украинцев.

Журналисты сайта «Слово и дело» сделали подборку аукционов, на которых ради Украины были проданы личные вещи отечественных и мировых политиков и селебритис.

На аукционе в Лондоне, который состоялся в рамках благотворительного вечера Brave Ukraine, в прошлом году была продана флисовая куртка президента Владимира Зеленского. В этой куртке он записывал первое видеообращение в начале полномасштабной войны.

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Вещь была продана за 90 тысяч фунтов стерлингов, направленных на гуманитарную помощь Украине.

Кстати, в прошлом году на благотворительном аукционе в Вашингтоне был продан еще один предмет одежды Зеленского — вышиванка, которую он надевал на праздник 19 мая. Ее продали за 100 тысяч долларов, которые направили счета НБУ на приобретение вооружения, медицинского оборудования или гуманитарной помощи.

Своей личной вещью ради Украины пожертвовал еще один украинский политик — мэр Киева Виталий Кличко. На аукционе за 350 тысяч гривен продан велосипед, с которого Кличко упал в центре города в 2016 году. Средства с этого аукциона направили на закупку дронов для ВСУ.

Волонтер Сергей Притула в июле продал на аукционе действительно культовую вещь из кабинета руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова — карту с разделенной территорией россии. Стартовая цена лота составляла 400 тысяч гривен, но продать удалось за 14 млн. Средства пошли на закупку пяти беспилотных комплексов EOS C VTOL для десантно-штурмовых подразделений ГУР.

На обеспечение потребностей бригады «Магура» ушло 600 тысяч гривен, полученных от продажи на аукционе именной ручки президента США Джо Байдена. Ручку для аукциона предоставил тогдашний гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев — он получил ее в подарок от Байдена во время визита в Украину в качестве вице-президента в 2017 году.

Украинская певица Джамала продала на аукционе фортепиано. Вырученные 400 тысяч гривен были отданы на нужды 10 морской авиационной бригады им. Игоря Бедзая.

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Группа Kalush Orchestra продала на аукционе свой главный трофей прошлого года — кубок Евровидения-2022 в виде стеклянного микрофона. Кубок выкупили за 900 тысяч долларов, которые направились на закупку беспилотников для армии.

Кроме того, фронтмен группы Олег Псюк продал на аукционе свою легендарную розовую панаму, в которой выступал на конкурсе — за 300 тысяч долларов.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан выставила на аукцион на eBay именную куклу Барби, чтобы собрать деньги для клиники реабилитации военных. Кукла была продана за 10,4 тысячи долларов.

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На аукционах для сбора средств для Украины было также продано два «звездных» автомобиля. Американский актер Ричард Гир выставил на продажу кабриолет Jaguar XK8 1999 года выпуска. Его продали за более чем 31 тысячу долларов, которые пошли на гуманитарную помощь.

Украинский певец Андрей Данилко выставил на лондонском аукционе RM Sotheby’s автомобиль вокалиста Queen Фредди Меркьюри Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года. Меркьюри купил Rolls-Royce в 1979 году и владел им до самой смерти в 1991-м.

Автомобиль находился в собственности Данилко около десяти лет и хранился в Лондоне. Его продали за 250 тысяч фунтов, деньги передали реабилитационному центру Superhumans.

Футболка португальского футболиста Криштиану Роналдо была продана за 1 млн 50 тысяч гривен, чтобы покрыть реабилитацию военного Василия Гриценко из батальона «Волки Да Винчи».

Инфографика: «Слово и дело»

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Слово і Діло По материалам:

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