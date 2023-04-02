Сколько украинцев и какие суммы донатили на ВСУ — результаты исследования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев и какие суммы донатили на ВСУ — результаты исследования

Личные финансы
115
Сколько украинцев и какие суммы донатили на ВСУ — результаты исследования
Сколько украинцев и какие суммы донатили на ВСУ — результаты исследования
За последние три месяца 18,2% украинцев не донатили на ВСУ и не помогали волонтерам.
Такие данные опубликовали Украинский институт будущего совместно с «Нью Имидж Маркетинг Групп».
Мужчины чаще указывают крупные суммы среднемесячных донатов, чем женщины, впрочем, большее количество женщин утверждали, что делали пожертвования в течение трех месяцев. Так, 19,6% мужчин ответили, что не выделяли средства на ВСУ и помощь волонтерам в течение 3 месяцев, среди женщин — 17,1%.
Читайте также
Наименьшая доля тех, кто не делал донатов/пожертвований — среди опрошенных Запада (13,1%) и Центра (15,2%), наибольшая — среди опрошенных Юга и Востока. 24,5% южан не помогали Вооруженным силам и 23,9% — Востока.
В общем, наименьшая доля тех, кто не помогал — среди респонденты в возрасте 18-35 лет, в частности эта возрастная категория также указывает крупные суммы среднемесячных донатов.
Таблица: uifuture.org
Таблица: uifuture.org
Также исследователи узнали, сколько средств ежемесячно за последние 3 месяца украинцы перечисляли на нужды ВСУ и волонтеров.
Самый распространенный ежемесячный донат составляет 51-100 грн. Такой ответ поддержали 16,4% респондентов.
Читайте также
11% опрошенных ежемесячно перечисляли до 50 грн и еще 11% — 101-200 грн.
10% участников исследования из своего бюджета донатили 201–300 грн. 9,2% — 501-1000 грн. 8,8% украинцев выделили 400–500 грн.
Таблица: uifuture.org
Таблица: uifuture.org

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.