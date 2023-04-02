Сколько украинцев и какие суммы донатили на ВСУ — результаты исследования Сегодня 20:10 — Личные финансы

Сколько украинцев и какие суммы донатили на ВСУ — результаты исследования

За последние три месяца 18,2% украинцев не донатили на ВСУ и не помогали волонтерам.

Такие данные опубликовали Украинский институт будущего совместно с «Нью Имидж Маркетинг Групп».

Мужчины чаще указывают крупные суммы среднемесячных донатов, чем женщины, впрочем, большее количество женщин утверждали, что делали пожертвования в течение трех месяцев. Так, 19,6% мужчин ответили, что не выделяли средства на ВСУ и помощь волонтерам в течение 3 месяцев, среди женщин — 17,1%.

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Наименьшая доля тех, кто не делал донатов/пожертвований — среди опрошенных Запада (13,1%) и Центра (15,2%), наибольшая — среди опрошенных Юга и Востока. 24,5% южан не помогали Вооруженным силам и 23,9% — Востока.

В общем, наименьшая доля тех, кто не помогал — среди респонденты в возрасте 18-35 лет, в частности эта возрастная категория также указывает крупные суммы среднемесячных донатов.

Таблица: uifuture.org

Также исследователи узнали, сколько средств ежемесячно за последние 3 месяца украинцы перечисляли на нужды ВСУ и волонтеров.

Самый распространенный ежемесячный донат составляет 51-100 грн. Такой ответ поддержали 16,4% респондентов.

11% опрошенных ежемесячно перечисляли до 50 грн и еще 11% — 101-200 грн.

10% участников исследования из своего бюджета донатили 201–300 грн. 9,2% — 501-1000 грн. 8,8% украинцев выделили 400–500 грн.

Таблица: uifuture.org

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