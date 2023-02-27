Сколько криптовалютных донатов удалось собрать с начала войны — Finance.ua

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Сколько криптовалютных донатов удалось собрать с начала войны

Криптовалюта
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Сколько криптовалютных донатов удалось собрать с начала войны
Сколько криптовалютных донатов удалось собрать с начала войны
Криптовалютные донаты на поддержку Украины после начала полномасштабной войны превышают аналогичный показатель рф в 44 раза. Об этом говорится в отчете Elliptic.
Аналитики изучили транзакции на сумму более $230 млн. Свыше $212,1 млн из этих средств собраны сторонниками Украины, причем многие из инициатив поддерживаются или инициируются украинским правительством, на официальные кошельки которого поступило $83,3 млн.
Инициативы со стороны DeFi-проектов и ДАО, а также NFT-кампании позволили привлечь на нужды Украины более $78 млн.
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А вот пророссийские криптодонаты составили $4,8 млн. Еще $0,7 млн привлекли антиправительственные организации в Беларуси, являющейся ключевым союзником рф.
При этом в Elliptic установили, что более 10% пророссийских пожертвований поступают из незаконных источников, включая даркнет-рынки, подсанкционные организации и продавцов украденных кредитных карт.
В Украине аналогичный показатель составляет менее 2% от общей суммы донатов — в основном «грязные» средства проходят через миксер Tornado Cash, находящийся под санкциями США.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Forklog
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