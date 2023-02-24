МВФ считает риском признавать криптовалюты официальным платежным средством — Finance.ua

МВФ считает риском признавать криптовалюты официальным платежным средством Сегодня 19:44 — Криптовалюта

МВФ считает риском признавать криптовалюты официальным платежным средством

Международный валютный фонд разработал «Элементы эффективной политики в отношении криптоактивов». Соответствующий план содержит девять пунктов. В частности, один из них содержит призыв к странам не признавать криптовалюты официальным платежным средством.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Члены совета директоров МВФ полагают, что потенциальные выгоды от криптоактивов еще не материализовались, а риски уже появились.

МВФ также отмечает опасение, что широкое внедрение криптоактивов может подорвать эффективность монетарной политики, позволит обходить меры по управлению потоками капиталов и усугубит фискальные риски.

Читайте также: Криптовалюты искусственного интеллекта

Фонд считает, что запрет криптовалют — не самый лучший выход, но этот вопрос дискуссионный: несколько директоров МВФ заявили, что такой вариант исключать не стоит.

Основные рекомендации МВФ по обращению с криптоактивами:

защищать денежно-кредитный суверенитет и стабильность путем укрепления границ монетарной политики, не предоставлять цифровым активам статус официальной валюты или законного платежного средства;

остерегаться чрезмерной волатильности потоков капитала и поддерживать эффективность мер по управлению ими;

анализировать и раскрывать фискальные риски, принять однозначный налоговый режим для криптовалюты;

установить правовую определенность цифровых активов и устранить юридические риски;

разработать и обеспечить соблюдение пруденциальных требований, а также требований к поведению и надзору ко всем участникам индустрии;

создать общую систему мониторинга между разными национальными агентствами и органами власти;

разработать международные механизмы сотрудничества для усиления надзора и обеспечения соблюдения правил криптовалют;

следить за влиянием нового класса активов на стабильность международной валютной системы;

укреплять глобальное сотрудничество в целях развития цифровых инфраструктур и альтернативных решений для трансграничных платежей и финансирования.

В Фонде подчеркнули, что регулирование криптовалют должно быть разумным, чтобы не подавлять инновации, а государственный сектор может использовать некоторые базовые технологии криптоактивов для своих целей государственной политики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.