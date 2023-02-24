МВФ считает риском признавать криптовалюты официальным платежным средством — Finance.ua

МВФ считает риском признавать криптовалюты официальным платежным средством
Международный валютный фонд разработал «Элементы эффективной политики в отношении криптоактивов». Соответствующий план содержит девять пунктов. В частности, один из них содержит призыв к странам не признавать криптовалюты официальным платежным средством.
Об этом сообщает пресс-служба МВФ.
Члены совета директоров МВФ полагают, что потенциальные выгоды от криптоактивов еще не материализовались, а риски уже появились.
МВФ также отмечает опасение, что широкое внедрение криптоактивов может подорвать эффективность монетарной политики, позволит обходить меры по управлению потоками капиталов и усугубит фискальные риски.
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Фонд считает, что запрет криптовалют — не самый лучший выход, но этот вопрос дискуссионный: несколько директоров МВФ заявили, что такой вариант исключать не стоит.
Основные рекомендации МВФ по обращению с криптоактивами:
- защищать денежно-кредитный суверенитет и стабильность путем укрепления границ монетарной политики, не предоставлять цифровым активам статус официальной валюты или законного платежного средства;
- остерегаться чрезмерной волатильности потоков капитала и поддерживать эффективность мер по управлению ими;
- анализировать и раскрывать фискальные риски, принять однозначный налоговый режим для криптовалюты;
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- установить правовую определенность цифровых активов и устранить юридические риски;
- разработать и обеспечить соблюдение пруденциальных требований, а также требований к поведению и надзору ко всем участникам индустрии;
- создать общую систему мониторинга между разными национальными агентствами и органами власти;
- разработать международные механизмы сотрудничества для усиления надзора и обеспечения соблюдения правил криптовалют;
- следить за влиянием нового класса активов на стабильность международной валютной системы;
- укреплять глобальное сотрудничество в целях развития цифровых инфраструктур и альтернативных решений для трансграничных платежей и финансирования.
В Фонде подчеркнули, что регулирование криптовалют должно быть разумным, чтобы не подавлять инновации, а государственный сектор может использовать некоторые базовые технологии криптоактивов для своих целей государственной политики.
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